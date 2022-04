Psychologische thriller Twin Mirror van Dontnod verschijnt op 1 december

Twin Mirror komt op 1 december uit voor de PlayStation 4, de Xbox One en in de Epic Games Store voor pc. De psychologische thriller is gemaakt door Dontnod, de Franse studio die bekend is van Life is Strange. De makers tonen een nieuwe gameplaytrailer.

Twin Mirror gaat over de voormalige onderzoeksjournalist Sam Higgs, die volgens de makers 'meerdere analytische vaardigheden' heeft ontwikkeld. Die worden in de game vertegenwoordigd door de Mind Palace, een plek waarin spelers meerdere aspecten van de persoonlijkheid van Sam zullen ontdekken. Spelers kunnen hier het verleden van de hoofdpersoon in duiken en herinneringen zien in flashbacks.

Als Sam wordt geconfronteerd met dramatische gebeurtenissen uit het verleden, verliest hij geleidelijk de controle over zich zelf. Daarbij komt de Double in het spel. Dat is een personage dat alleen Sam kan zien en dat blijkt een bondgenoot te zijn waarop hij kan vertrouwen. Tweakers publiceerde tijdens de gamescom van 2018 een preview van Twin Mirror.

De game is vooruit te bestellen in de Epic Games Store voor 28 euro. Uitgever Bandai Namco heeft de verschijningsdatum bekendgemaakt. De psychologische thriller is gemaakt door Dontnod in samenwerking met Shibuya Productions. Het is de eerste game die de studio op eigen initiatief maakt en laat uitgeven. Andere games van Dontnod, zoals Life is Strange en Tell me Why, werden uitgegeven door Square Enix.