Het Franse Dontnod heeft zich zo langzamerhand gespecialiseerd in games waarin het vooral draait om het verhaal en veel minder om de gameplay. Dontnod probeert verhalen te vertellen waarin de emotionele ontwikkelingen verder gaan dan in de gemiddelde game. Je kent de studio wellicht van Life is Strange en Life is Strange 2. Daarin ging het om de problemen van tieners, pubers en kinderen. In Tell Me Why zijn de hoofdrolspelers net iets ouder. Ze zijn begin twintig, maar hebben al veel meegemaakt en daarom ook veel te verwerken.

Net als in Life is Strange 2 heeft Dontnod weer gekozen voor twee hoofdrolspelers. Het draait dit keer om de tweeling Alyson en Tyler Ronan en een behoorlijk dramatische gebeurtenis die tien jaar geleden heeft plaatsgevonden. De twee zijn de afgelopen tien jaar gescheiden geweest, maar worden aan het begin van de game herenigd. Gedurende de game proberen ze te ontrafelen wat er precies is gebeurd tijdens die dramatische nacht.

Een prachtig Alaska

Wat uiterlijk en gameplay betreft ligt Tell Me Why volledig in de lijn van zijn voorgangers. De game speelt zich af in Alaska en het winterse landschap is nog mooier dan de bossen rond Seattle waar LiS2 begint. Het landschap leent zich voor prachtige vergezichten over meren en bergen, en daar word je dan ook veelvuldig op getrakteerd. In het uiterlijk van de game zit de grootste winst. Alles is net wat scherper neergezet dan in de eerdere games van de studio. Dat geldt voor de interface, die net wat strakker is, voor het landschap dat net wat scherper in beeld wordt gebracht en dus iets minder die typisch getekende stijl heeft, en het geldt vooral voor de gezichten van de hoofdrolspelers die net wat meer detail hebben en meer emotie tonen.

Dat laatste is ook meteen een valkuil, want doordat de gezichten realistischer zijn dan in de voorgaande delen valt ook meer op dat de ogen van de verschillende personages wat 'leeg' zijn. Het is een euvel dat veel games hebben, maar het valt doorgaans minder op omdat er minder emotie hoeft te worden weergegeven. Het valt in Tell Me Why vooral op bij de gezichten van de kinderen in de game. Dat neemt niet weg dat de emoties van de volwassen personages beter overkomen dan in de voorgaande games. Al heeft dat wellicht ook te maken met de volwassener problematiek die wordt aangekaart en die een volwassen speler toch meer aanspreekt dan de jeugdsores uit de voorgaande games.

Vertrouwde gameplay

De gameplay van Tell Me Why is vertrouwd. De personages in de game praten wat en aan de hand van de gesprekken kun je in een kleine ruimte rondneuzen naar aanwijzingen. De meeste van die aanwijzingen zijn onbelangrijk. Het is zaak juist die ene te vinden die je verder helpt. Verder zijn er uiteraard de dialogen die je voert en waarin je keuzes dient te maken. In elk van de drie episodes van de game zitten bovendien keuzemomenten die enigszins beslissend zijn voor de voortgang van het verhaal. Dat betekent niet meteen dat ze veel invloed hebben op de uitkomst. De afloop en het verloop staan grotendeels vast, al heeft de studio licht van elkaar verschillende versies van het einde van de game gemaakt. Aan het einde van elke episode krijg je te zien hoe de keuze die jij hebt gemaakt op de bepalende momenten zich verhoudt tot die van andere spelers. Tot slot zit er af en toe wat klein puzzelwerk in de game, maar dat staat steeds ten dienste van het verhaal.

Net als in de voorgaande games is er ook weer iets aparts. Dit keer kun je niet de tijd manipuleren en heb je ook geen telekinetische gaven. Het is veel simpeler, de band tussen de tweeling Alyson en Tyler is zo sterk dat ze woordloos met elkaar kunnen communiceren. Ze kunnen elkaars gedachten lezen als ze dat willen en zo gesprekken voeren die verder niemand kan horen. De twee hebben nog een andere eigenschap die voor het verloop van de game eigenlijk veel belangrijker is: ze kunnen gezamenlijke herinneringen ophalen. De woordloze gesprekken kunnen ze voeren wanneer ze willen, de herinneringen doemen echter op zonder dat ze daar invloed op hebben. Dat laatste is tegelijk het belangrijkste thema van de game: hoe betrouwbaar zijn onze herinneringen?

Maatschappelijke thema's

Zoals je van Dontnod gewend bent draait het in Tell Me Why om meer thema's die momenteel aan de orde zijn in het publieke debat. Het belangrijkste thema daarvan is ‘kunnen zijn wie je wilt zijn’ en geaccepteerd worden zoals je bent. In Tell Me Why, dat zich afspeelt in een heel klein dorpje in Alaska, gaat het om de acceptatie van homo's en transgenders. Wat verder op de achtergrond spelen problemen als sociaal isolement, opvoedingsproblemen en zelfmoord. Ook de positie van minderheden komt aan bod. Het zijn grote thema's, die door Dontnod op een mooie manier door het verhaal van Tell Me Why zijn verweven. De studio stelt dat het de hulp heeft ingeroepen van de nodige belangengroepen, om dergelijke thema's op een goede manier aan te kaarten. Wat ons betreft is de studio daarin geslaagd.

Tell Me Why is daarmee weer een erg mooie toevoeging aan het genre, al is het natuurlijk wel een genre die je moet liggen. Het is geen game die je speelt om de actie of om de vaardigheden die je hebt of moet ontwikkelen. Het draait enkel en alleen om het verhaal en om de emotionele ontwikkelingen van de hoofdrolspelers. Mocht je daarvan houden, dan is Tell Me Why een absolute aanrader. Vooral omdat Dontnod dit keer een wat volwassener thematiek aansnijdt.

Wat ons betreft is het hooguit jammer dat de game uit slechts drie episodes bestaat. Met elk van de episodes zijn we zo'n drie uur zoet geweest. Dat is niet heel lang. Opnieuw spelen heeft ook weinig zin. Daarvoor maken je keuzes onderweg te weinig verschil. Er zijn wat spullen die je kunt verzamelen, maar je hoeft weinig moeite te doen om ze allemaal te vinden. Tot slot moet worden gezegd dat de muziek in Tell Me Why een minder prominente rol speelt dan in de voorgaande games. Vooral de eerste Life Is Strange zat vol hippe muziek, maar dat aandeel neemt met elke volgende game van Dontnod iets af. We hebben het niet gemist.

Van de drie episodes van Tell Me Why zijn de eerste twee al verschenen. De laatste verschijnt op 10 september. De complete game kost 30 euro en dat is wat ons betreft een mooie prijs. De game is er voor Windows en Xbox en hij maakt ook onderdeel uit van de Xbox Game Pass.