Xbox Game Pass Ultimate krijgt vanaf 15 september cloudgaming via Android

Microsoft maakt cloudgaming vanaf 15 september onderdeel van zijn Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Leden kunnen vanaf dan meer dan honderd games naar Android-apparaten streamen. De dienst blijft in bèta en iOS- of pc-ondersteuning is er nog niet.

De volledige lijst van games die via cloudstreaming te spelen zijn, maakt Microsoft later bekend. Vooralsnog noemt het bedrijf er een aantal, waaronder Minecraft Dungeons, Destiny 2, Tell me Why, Gears 5 en Yakuza Kiwami 2. Op een afbeelding staan meer beschikbare titels, waaronder Halo, Wasteland 3, The Outer Worlds en Quantum Break. Verder benadrukt Microsoft dat nieuwe games van Xbox Game Studios direct speelbaar zullen zijn via de cloud als ze uitkomen.

Microsoft maakte eerder al bekend dat zijn cloudgamingdienst onderdeel zou worden van het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement. Tot nu toe stond de dienst bekend onder de naam Project xCloud, maar een officiële nieuwe naam is er vooralsnog niet. Cloudgaming is niet meteen in alle werelddelen beschikbaar, maar wel in Nederland en België.

Project xCloud was eerder toegankelijk voor testers in een gesloten bèta, waar geïnteresseerden zich voor moesten aanmelden. De dienst verkeert nog altijd in bèta, ook als deze op 15 september beschikbaar komt voor alle abonnees. Vooralsnog is het alleen mogelijk om games van de Microsoft-servers te streamen naar Android-apparaten. In de toekomst moet ook een iOS-app en Windows-software volgen. Wanneer die apps uitkomen, is nog niet bekend.

Het Xbox Game Pass Ultimate-abonnement kost 13 euro per maand en bevat naast gamestreaming ook alle voordelen van Xbox Live Gold en zowel de Game Pass-abonnementen voor Xbox als Windows. Het reguliere Game Pass-abonnement geeft spelers voor een maandelijks bedrag toegang tot een bibliotheek aan games die lokaal geïnstalleerd moeten worden. Microsoft heeft meer dan tien miljoen Game Pass-abonnees. Hoeveel daarvan het Ultimate-abonnement hebben, is niet bekend.

Tweakers publiceerde in mei een preview van Project xCloud, aan de hand van de gesloten bèta.