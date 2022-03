Logitech toont G733-headset met toetsenbord en muizen in G Color Collection

Logitech introduceert de G733-gameheadset. Deze draadloze stereoheadset is het belangrijkste product in de zogeheten G-series Color Collection, aangevuld met een draadloos toetsenbord en twee muizen. De producten kenmerken zich door de kleur- en aanpassingsopties.

De G733 beschikt over rgb-verlichting en weegt 278g. De gameheadset heeft ondersteuning voor de Lightspeed-technologie van Logitech, zodat een draadloze verbinding mogelijk is via een usb-a-ontvanger. De G733 beschikt over 40mm-drivers en ondersteunt DTS Headphone:X 2.0 om een virtuele surroundervaring te creëren. Zonder het gebruik van rgb-verlichting houdt de accu het twintig uur vol en als de verlichting wordt uitgeschakeld en het volume op vijftig procent zit, loopt dat op naar 29 uur. De oorschelpen zijn voorzien van traagschuim en de headset is ook te gebruiken in combinatie met een PlayStation 4.

Volgens Logitech is de G733 naar verwachting in september verkrijgbaar voor 150 euro. De headset wordt leverbaar in de kleuren wit, blauw, lila en zwart. Daarnaast zijn er vijf verschillende hoofdbandstraps beschikbaar voor de G733, die elk 10 euro kosten. Ook komt er een set van vijf verschillende microfoonhoezen voor 10 euro in totaal.

De draadloze G305 (links) en de bedrade G203

De G305 en G203 zijn muizen die ook onderdeel zijn van de G-series Color Collection. De G305 is een draadloze Lightspeed-muis die zo'n 250 uur moet meegaan. De G203 is een goedkopere, bedrade muis, die 40 euro gaat kosten, tegenover 60 euro voor de G305. Beide muizen komen uit in dezelfde vier kleuren als de G733. Ook deze muizen, die beide over rgb-verlichting beschikken, moeten in de loop van september uitkomen. Overigens zijn beide modellen al langer beschikbaar voor lagere prijzen, los van de nieuwe versies als onderdeel van de G-series Color Collection en de bijbehorende kleurenopties. In feite zijn de 'nieuwe' muizen dus versies van de al bestaande muizen, maar dan met andere kleuren.

Tot slot brengt Logitech in september de G915 TKL op de markt. Ook dit mechanische toetsenbord is onderdeel van de collectie. Het betreft een draadloos toetsenbord met tenkeyless-formaat en is daarmee waarschijnlijk een variant van de bestaande draadloze G915 Lightspeed. Volgens Logitech heeft het nieuwe toetsenbord low-profile GL-schakelaars met een actuatieafstand van 1,5mm en een totale bottom-outtravelafstand van 2,7mm. De accuduur bedraagt veertig uur als de helderheid van de verlichting van het toetsenbord op honderd procent is ingesteld. Het toetsenbord komt ook in september uit en kost 230 euro.