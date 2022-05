SteelSeries introduceert Arctis 7+ en 7P+-headsets met usb-c-poort en snelladen

Steelseries heeft zijn Arctis 7-serie van gamingheadsets een update gegeven. De nieuwe Arctis 7+ en 7P+ hebben nu usb-c-poorten, een langere accuduur en een hogere laadsnelheid. De headsets zijn ook per direct verkrijgbaar.

SteelSeries Arctis 7P+

Steelseries stelt dat de headsets op een volle lading nu zo'n 30 uur meegaan, waar dat bij de voorgaande generatie nog zo'n 24 uur was. Daarnaast beweert het bedrijf dat de headset na 15 minuten snelladen 3 uur lang gebruikt kan worden. Wellicht dat een computer of console de daarvoor benodigde ampèrage echter niet kan bieden en gebruikers daarvoor zelf een krachtigere adapter moeten aanleveren.

Hoewel de 7+ en de 7P+ usb-c gebruiken voor het opladen, zit er nog steeds een kleine usb-achtige poort op de headsets. Deze is bedoeld voor gebruik met de inbegrepen proprietary 3,5mm naar usb-mini-b-eske kabel. Daarmee kan men het audiosignaal bekabeld doorgeven. SteelSeries meldt niet nadrukkelijk wat deze connector precies is, maar Tom's Guide, die met een review van de nieuwe headsets is gekomen, gebruikt het woord proprietary wel. De headset heeft daarnaast ook een gewone 3,5mm-poort, maar die is om audio-output weer te 'delen' met een ander apparaat.

Verder lijken de twee nieuwe headsets veel op hun voorgangers. Ze ondersteunen surround-geluid, hebben een terugtrekbare microfoon en de dongle werkt op pc's, Macs, de Switch, PS5, PS4, Android-toestellen en de Ocusus Quest 2. De Xbox wordt niet genoemd en een Plus-variant van de 7X, die op de Xbox is toegespitst, is niet getoond. Het grote verschil tussen de twee is dat de 7P+ speciaal voor de PlayStation 5 diens 3D-geluid ondersteunt. Ook is het wieltje voor een andere functie op de twee modellen: bij de 7P wordt daarmee de 'chat mix' bediend, wat het relatieve volumeverschil tussen een game en bijvoorbeeld Discord regelt, en bij de 7P+ bedient men daarmee de 'sidetone', ofwel de hoeveelheid microfoon-input die ook weergegeven wordt in de speakers van de headset.

De 7+ is verkrijgbaar in het zwart en de 7P+ in zwart en wit. Steelseries vraagt voor zowel de 7+ als de 7P+ een prijs van 199 euro. Dat is dezelfde prijs die Steelseries vraagt voor de non-plus-varianten, maar bij andere verkooppunten is de vorige generatie van deze headsets wel voor minder verkrijgbaar. De Plus-varianten lijken nog niet buiten SteelSeries te koop te zijn.