We zitten meer thuis en we gamen meer, en dat doen we niet alleen op een pc, maar ook op consoles. Het liefst zo'n mooie nieuwe PlayStation 5 of Xbox Series X of S. Als je zo'n nieuwe console te pakken hebt weten te krijgen, wil je vast zo nu en dan in alle rust genieten van een ouderwets potje gamen, niet gestoord door invloeden van buiten. Wat is er dan fijner dan een hoofdtelefoon die lekker zit, goed klinkt en handige functies heeft? Daarmee omschrijven we precies waar we in dit artikel naar op zoek gaan.

De hoofdtelefoons die we in dit artikel testen, zijn draadloos en kunnen volgens de fabrikanten overweg met de PlayStation 5, de Xbox Series X of beide. Uiteraard kun je alle geteste modellen ook op een pc aansluiten en sommige zijn bovendien geschikt voor gebruik met een Nintendo Switch en mobiele apparatuur.

We leggen tien hoofdtelefoons naast elkaar, of eigenlijk twaalf, want SteelSeries en Turtle Beach hebben ieder een model in de aanbieding dat in twee varianten verkrijgbaar is: een voor PlayStation en een voor Xbox. Naast deze twee merken testen we modellen van ASUS, Corsair, HyperX, JBL, Razer en SteelSeries, en uiteraard ook de hoofdtelefoons die Sony en Microsoft zelf op de markt brengen.

We hebben de headsets onderworpen aan stevige praktijktests, waarbij ze zijn ingezet bij het spelen van een aantal games op de platformen waar ze voor zijn bedoeld. Daarbij is een vaste set savegames gebruikt, zodat we steeds dezelfde geluiden kregen te horen. Daarnaast hebben we onze vaste set testmuziek op de headsets losgelaten om de weergave goed te vergelijken. Verder hebben we uiteraard gekeken naar zaken als draagcomfort en bedieningsgemak.

Hoewel we een flinke hoeveelheid headsets onder de loep nemen, is dit overzicht verre van compleet. Er zijn veel meer draadloze gamingheadsets te koop, zowel van de merken die hier zijn vertegenwoordigd als van andere. We willen dan ook niet beweren dat we dankzij deze test de beste draadloze gaming-headset voor consoles kunnen aanwijzen. Daarvoor moeten we veel meer headsets testen, en dat zal de komende tijd dan ook gebeuren.