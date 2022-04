Acht usb-microfoons

Met een beetje mazzel worden de coronamaatregelen binnenkort toch echt teruggeschroefd en krijgen we wat meer bewegingsvrijheid. De kans is echter groot dat thuiswerken veel gangbaarder blijft dan voorheen en dat videovergaderen in zwang blijft. Er zal dus vraag blijven naar goede monitoren en goede webcams. En als je dan toch een goede opstelling voor thuis bij elkaar zoekt, kan het geen kwaad om ook eens naar een microfoon te kijken.

De microfoon die in je laptop zit, is immers vaak niet al te best. In plaats daarvan kun je een headset met microfoon gebruiken, maar ook daarvan zijn de microfoons niet altijd even goed. Als je veel vergadert, is zo'n headset op je hoofd bovendien niet ideaal. Liefst wil je dan gewoon een goede microfoon die voor je op je bureau kan staan. En die zijn er. Er is een ruime keuze aan modellen die je, gewoon via USB, heel eenvoudig op je laptop of pc aansluit en die vervolgens voor een veel betere verstaanbaarheid zorgen. Hetzelfde geldt voor gamers en al helemaal als je video opneemt voor YouTube. Dan wil je goed verstaanbaar zijn en zeker in dat laatste geval wil je misschien ook niet in beeld komen met een headset op je hoofd. Dan is een losse microfoon een oplossing.

Het voordeel van een losstaande microfoon schuilt in het membraan. Een losstaande microfoon is veel groter dan het apparaatje dat in je laptop of headset zit. Daardoor is er ruimte om een groter en dus vaak beter membraan in te bouwen. In de microfoons die we voor deze round-up hebben getest, is het membraan vaak 14mm of meer in doorsnede en daarmee vele malen groter dan wat er in je headset of laptop zit. Voordeel van een groter membraan is dat je de microfoon op grotere afstand van je mond kunt plaatsen. Bijkomend voordeel daar weer van is dat je dan minder snel last hebt van ongewenst ploppen en sissen bij harde klanken als de t en de s. En er zijn nog meer voordelen; een grotere behuizing maakt het ook mogelijk om ondersteuning in te bouwen voor verschillende richtingskarakteristieken, zodat je bijvoorbeeld kunt kiezen of je het geluid dat van achter de microfoon komt, gedempt wil hebben of juist niet.

We hebben acht microfoons naast elkaar gezet. Microfoons die in veel gevallen gericht zijn op gamers en dan vooral gamers die hun verrichtingen ook nog willen streamen, al hebben we ook modellen getest van traditionele audiomerken die een USB-microfoon op de markt brengen die niet specifiek op gamers is gericht. De microfoons die we hier bespreken, zijn voor beide scenario's geschikt. Je kunt ermee streamen, maar je kunt ze net zo goed gebruiken tijdens een vergadering.

We hebben de microfoons onder verschillende omstandigheden getest. Ten eerste in een stille ruimte, waarbij we van verschillende afstanden en uit verschillende hoeken in de microfoon spraken. Daarnaast hebben we de microfoons getest met geroezemoes op de achtergrond, om te zien hoeveel daarvan overblijft als je in de microfoon spreekt.