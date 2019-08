De randapparatuur voor gamers wordt steeds professioneler. Muizen, toetsenborden, koptelefoons: er zijn steeds meer producenten die modellen op de markt brengen die speciaal voor gamers zijn gemaakt, en die randapparatuur wordt ook steeds geavanceerder. Dat geldt ook voor het nieuwste apparaat dat een beetje gamer op zijn of haar bureau heeft staan: een microfoon. Online games zijn populair, dus praten we steeds vaker met medespelers. Een microfoon is dan onmisbaar.

Meestal gaat het dan om een microfoon die in een gameheadset is ingebouwd en meestal is het geluid daarvan niet al te best. Dat niet alleen: het geluid hangt sterk af van de positie van de microfoon ten opzichte van je mond. Het kleine microfoontje zit doorgaans aan een smalle arm die uit de linkeroorschelp steekt en die je dichter bij of verder van je mond kunt plaatsen. De positie is zelden goed: te ver en je klinkt te zacht, te dichtbij en je medespelers horen sissen, ploppen en snuiven. Tijdens het gamen is dat misschien niet onoverkomelijk, hoewel je ook dan goed verstaanbaar wil zijn. Mocht je echter ook nog willen streamen, dan is een goed geluid onontbeerlijk. Een losstaande microfoon is dan een oplossing. De afstand tot een dergelijke microfoon maakt dat de nadelen van een ingebouwde microfoon wegvallen. Vandaar dat steeds meer fabrikanten een losstaande usb-microfoon op de markt brengen die is gericht op gamers en dan vooral op de gamers die hun belevenissen willen streamen. Maar is een dergelijke losstaande microfoon de aanschaf waard?

Beter membraan

Het geluid van een losstaande microfoon is doorgaans beter. De behuizing is groter, waardoor er meer ruimte is om een groter en daardoor vaak beter membraan in te bouwen, dat daardoor op grotere afstand kan worden geplaatst. Daardoor heb je geen last meer van ongewenste ploppen en sissen. Er zijn meer voordelen; een grotere behuizing maakt het ook mogelijk om ondersteuning in te bouwen voor verschillende richtingskarakteristieken, zodat je bijvoorbeeld kunt kiezen of je het geluid dat van achter de microfoon komt gedempt wilt hebben of juist niet.