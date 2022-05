Gerucht: Nvidia werkt aan GeForce RTX 3080 Ti voor laptops met GA103-gpu

Nvidia werkt mogelijk aan een laptopvariant van de GeForce RTX 3080 Ti. Dat blijkt uit informatie van Matthew Smith, die de gpu-database van TechPowerUp bijhoudt. De videokaart zou een GA103-chip krijgen. Verdere specificaties zijn nog onbekend.

Matthew Smith schrijft op Twitter dat de vermeende GeForce RTX 3080 Ti Mobile gebruik zou maken van een GA103-gpu. VideoCardz schrijft, op basis van een gesprek met Smith, dat de laptopvideokaart recent werd toegevoegd aan de PCI Device ID-database.

De kaart werd aangemeld door iemand met de gebruikersnaam Faintsnow, die aanvankelijk een GN20-E8-codenaam toevoegde aan de database met een ID van 2420. Deze aanmelding werd later door dezelfde gebruikers geüpdatet met de productnaam GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU en het chiptype GA103.

Het is niet bevestigd of Faintsnow vaker gpu's toevoegt aan de PCI-database, en Nvidia heeft nog nooit een Ti-laptopvideokaart in dit high-end marktsegment uitgebracht. Meestal brengt de fabrikant enkel lager gepositioneerde Ti-gpu's voor laptops uit. VideoCardz merkt tegelijkertijd op dat de PCI-database doorgaans wordt bijgewerkt door mensen die werken voor gpu-leveranciers.

Er is niet eerder een videokaart met GA103-gpu opgedoken. Het huidige aanbod RTX 30-kaarten van Nvidia bestaat uit modellen met GA102-, GA104-, GA106- en GA107-chips. Ook de RTX 3080 Ti voor laptops is nog niet eerder verschenen. Een recente leak suggereerde dat Nvidia ook werkt aan een line-up van RTX 30 Super-videokaarten. Het is daarmee ook mogelijk dat de videokaart een andere productnaam meekrijgt, zoals RTX 3080 Super. Bekende Nvidia-leaker kopite7kimi speculeert op Twitter dat de gpu ook geïntroduceerd kan worden als een RTX 3090M.