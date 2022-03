Nvidia brengt zoals aangekondigd zijn GeForce RTX 3080 Ti uit. De videokaart is gebaseerd op dezelfde chip als de RTX 3090 en RTX 3080, en moet prestaties bieden die twee keer zo hoog liggen als die van de GTX 1080 Ti. Deze GeForce brengt geen vernieuwend prestatieniveau met zich mee, maar anno 2021 is de belangrijkere vraag of de RTX 3080 Ti iets van verandering kan brengen in de verkrijgbaarheid van videokaarten.

Bijna een RTX 3090

Uit technisch oogpunt is de RTX 3080 Ti alles behalve een nieuwe gpu. Nvidia gebruikt voor dit nieuwe model de chip die ook dienstdoet op de RTX 3080 en RTX 3090: de GA102. Op de RTX 3080 Ti zijn er bijna evenveel rekenkernen beschikbaar als op de RTX 3090: 10.240 tegenover 10.496. Ook in de actieve Tensor- en RT-cores, evenals in de tmu's zien we maar weinig verschil ten opzichte van het GeForce-topmodel.

De RTX 3080 Ti is wat theoretische rekenkracht betreft dus veel beter vergelijkbaar met de RTX 3090 dan met de RTX 3080. Dit valt ook af te lezen uit de geheugenbus die met 384bit even breed is als Nvidia's vlaggenschip, terwijl de RTX 3080 daar met 320bit een stap onder zit. De geheugenbandbreedte van de RTX 3080 Ti is met 912GB/s bijna op het niveau van de RTX 3090, waarbij het verschil komt door een iets lagere geheugensnelheid.

Ongetwijfeld het grootste verschil van de 3080 Ti met zijn grotere broer is de hoeveelheid vram. Met 12GB beschikt de RTX 3080 Ti over slechts de helft van wat op de RTX 3090 wordt geplaatst. Die grotere hoeveelheid vram maakt de RTX 3090 volgens Nvidia tot de 'droom-gpu' voor contentcreators, wat mede onderstreept dat de RTX 3080 Ti hoofdzakelijk op gamers is gericht. De RTX 3080 Ti heeft 2GB werkgeheugen meer dan de gewone RTX 3080, maar deze hoeveelheid blijft achter bij de 16GB die AMD biedt op zijn huidige topmodellen.

Ondanks de 3090-achtige specificaties heeft Nvidia de RTX 3080 Ti Founders Edition in dezelfde behuizing gestoken als de RTX 3080 FE. Dat is een dualslotmodel met twee ventilators, terwijl de RTX 3080 Ti wel op een hogere tgp is gespecificeerd dan de normale RTX 3080. De adviesprijs van de RTX 3080 Ti Founders Edition bedraagt 1199 euro, ruim 60 procent meer dan die van de RTX 3080. Van diverse bronnen hebben we vernomen dat custom modellen van de RTX 3080 Ti nog veel duurder zullen zijn. Alleen de inkoopprijs voor winkels zou al significant hoger liggen dan de adviesprijs die Nvidia hanteert. Als we kijken naar de huidige marktprijzen voor RTX 3080's en RTX 3090's die op voorraad zijn, zou het ons niet verbazen als de RTX 3080 Ti in de praktijk al gauw rond de 2400 euro gaat kosten.

Videokaart RTX 3090 RTX 3080 Ti RTX 3080 RTX 3070 Ti RTX 3070 Gpu GA102-300 GA102-225 GA102-200 GA104-400 GA104-300 Architectuur Ampere Procedé 8nm Diesize 628,4mm² 628,4mm² 628,4mm² 392,5mm² 392,5mm² Transistors 28 miljard 28 miljard 28 miljard 17,4 miljard 17,4 miljard CUDA-cores 10.496 10.240 8704 6144 5888 Tensor-cores 328 320 272 192 184 RT-cores 82 80 68 48 46 Texture-units 328 320 272 192 184 Rops 112 112 96 96 96 Boostsnelheid 1700MHz 1665MHz 1710MHz 1770MHz 1730MHz Vram 24GB GDDR6X 12GB GDDR6X 10GB GDDR6X 8GB GDDR6X 8GB GDDR6 Geheugensnelheid 19,5GBit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 19Gbit/s 14Gbit/s Geheugenbus 384bit 384bit 320bit 256bit 256bit Bandbreedte 936GB/s 912GB/s 760GB/s 608GB/s 448GB/s Tgp 350W 350W 320W 290W 220W Releasedatum 24 september 2020 2 juni 2021 17 september 2020 9 juni 2021 29 oktober 2020 Adviesprijs

(Founders Edition) 1549 euro 1199 euro 719 euro 599 euro 519 euro

Waarom bestaat de RTX 3080 Ti?

Anno 2021 zijn het uiteraard lang niet altijd gamers die de nieuwste generatie videokaarten in handen proberen te krijgen. De wereldwijde mininghype duurt nog altijd voort en gecombineerd met grote chiptekorten leidt dit tot beperkte beschikbaarheid en hoge prijzen. Om meer GeForce-kaarten in handen van gamers te krijgen, kondigde Nvidia eerder al aan de kaarten onaantrekkelijk te willen maken voor cryptomining. Dit deed de fabrikant door de RTX 3060 uit te brengen met drivers die het ethereum-miningalgoritme herkennen en de hashrate verlagen tot 50 procent. Daarnaast zouden er LHR -varianten van bestaande videokaarten, zoals de RTX 3080, worden uitgebracht met vergelijkbare beperkingen.

Zoals gebruikelijk vereist een nieuwe videokaart een nieuwe driver. Met deze strategie kan Nvidia dus modellen zoals de RTX 3080 Ti aan zijn portfolio toevoegen die in miningprestaties ver achterblijven en daardoor meer kans maken om in gamingsystemen terecht te komen. De RTX 3060 is daarbij een ongelukkig voorbeeld, omdat kort na het uitbrengen een bètadriver met ondersteuning voor deze videokaart verscheen die geen restricties in miningprestaties had. Dat gebeurde per ongeluk, aldus Nvidia.

Elke RTX 3080 Ti is een LHR

Verwarrender wordt het als we kijken naar de RTX 3080 Ti. Nvidia noemt de term LHR niet bij de RTX 3080 Ti, maar navraag leert ons dat elke RTX 3080 Ti wel degelijk deze beperkingen heeft in de miningprestaties. De RTX 3080 Ti is dus per definitie al een LHR-kaart. Nvidia's pr-topman Bryan Del Rizzo liet bij de introductie van de RTX 3060 nog weten dat deze beperkingen worden gerealiseerd door een handshake van de driver, de chip én de firmware. Over de RTX 3080 Ti zegt de fabrikant dat de driver ontwikkeld is om de specifieke patronen van toegang tot het geheugen van het Ethash-algoritme te herkennen. Een korte test leert ons dat de hashrate van de RTX 3080 Ti met 55MH/s inderdaad een stuk lager is dan de 104MH/s en 85MH/s die we op respectievelijk de RTX 3090 en RTX 3080 meten. Over een eventueel aandeel van de chip of firmware in dit geheel wordt met geen woord gesproken, en met de driver als enige maatregel is de vraag hoe lang deze zal standhouden.