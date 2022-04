Nvidia bracht per ongeluk driver uit die miningbeperking van RTX 3060 wegneemt

Nvidia geeft toe dat driverversie 470.05 voor ontwikkelaars de hashrate limiter van de GeForce RTX 3060 heeft weggenomen. Volgens de fabrikant is dat per ongeluk gebeurd en bevat de driver code die bedoeld was voor intern gebruik.

In een statement bevestigt Nvidia tegenover The Verge de berichten van eerder deze week, waaruit bleek dat de RTX 3060-videokaart gebruikt kan worden om ethereum te minen op volle snelheid als WSL-driver 470.05 voor ontwikkelaars wordt gebruikt. Die driver is eigenlijk niet publiek beschikbaar, maar is inmiddels op meerdere plekken gepubliceerd.

Volgens Nvidia bevat de driver per ongeluk code die intern had moeten blijven. De code verwijdert de hashrate-beperking op de RTX 3060 in 'sommige configuraties', zegt een woordvoerder. Het lijkt erop dat de driver de beperking alleen wegneemt als er één RTX 3060-videokaart wordt gebruikt. Volgens eerdere berichten is de hashrate-beperking nog intact als er meerdere kaarten tegelijk worden ingezet voor mining.

Nvidia heeft de betreffende driver teruggetrokken, maar kan de fout niet meer ongedaan maken. Bovendien is het opvallend dat de beperking is weg te nemen door enkel de driver aan te passen. Nvidia claimde eerder dat de hashrate limiter werkt met een 'handshake' tussen de driver, de hardware en het bios, waardoor het onmogelijk zou moeten zijn om met een aangepaste driver de blokkade te verwijderen.

De RTX 3060 is de eerste videokaart waarbij Nvidia actief poogde om deze minder aantrekkelijk te maken voor miners. De fabrikant halveerde de hashrate voor het minen van ethereum. Daardoor zou de kaart beter verkrijgbaar moeten zijn voor gamers. In de praktijk is dat niet het geval geweest. Net als vrijwel alle andere videokaarten is het niet mogelijk om een RTX 3060 te kopen voor een prijs ook maar enigszins in de buurt van de adviesprijs. Tweakers schreef een Plus-achtergrondartikel over de enorme prijsstijgingen.

Vermoedelijk gaat Nvidia toekomstige videokaarten ook voorzien van een hashrate-beperking. Alleen voor videokaarten die nog niet uitgebracht zijn, is zo'n beperking in te voeren. Als er eenmaal een driver openbaar is waarbij het minen wel op volle snelheid werkt, kan dat niet meer ongedaan gemaakt worden.