Vermeende LHR-unlocker voor Nvidia-gpu's bevat malware - update

Een ontwikkelaar zegt zaterdag een tool uit te brengen waarmee de Lite Hash Rate-beperking van Nvidia RTX-kaarten met een Ampere-gpu te verwijderen zou zijn. Dat werkt door het bios en de driver van de videokaart aan te passen.

Update, donderdag, 08:54: De vermeende LHR-unlocker blijkt malware te zijn, ontdekte Red Panda Mining. De GitHub-pagina is verdwenen. De titel van het artikel is daarom aangepast. Hieronder volgt het oorspronkelijke artikel.

Ontwikkelaar Sergey schrijft op GitHub dat Nvidia RTX LHR v2 Unlocker een 'volautomatische' tool is om het bios en de driver van RTX-kaarten aan te passen, om de LHR-beperking te verwijderen. Hij zegt op zaterdag 26 februari een publieke bètatest van de tool vrij te geven.

De maker zegt zijn tool getest te hebben met de RTX 3060, RTX 3060 Ti, RTX 3070 Ti, RTX 3080 en RTX 3080 Ti. Ook heeft hij de tool getest met de RTX A2000 en RTX A4000. Afgaande op de getoonde resultaten is de LHR-beperking inderdaad verwijderd, maar omdat de tool nog niet is vrijgegeven, is dat nog niet door derden bevestigd.

Volgens de ontwikkelaar is het mogelijk om de videokaarten achteraf in de originele staat te herstellen, met de originele driver en het originele bios. De maker wijst er wel op dat hij niet verantwoordelijk is voor wat mensen met de tool doen en wat de gevolgen daarvan zijn.

Vorig jaar bracht NBMiner al software uit die de prestaties van RTX 30-videokaarten met een LHR-gpu kon opschroeven bij het minen van ethereum. Daarmee is tot 68 procent van de prestaties in vergelijking met een non-LHR-gpu te behalen. Sergey claimt de LHR-beperking volledig te kunnen verwijderen.

Nvidia voerde de LHR-beperking begin vorig jaar in bij nieuwe RTX-gpu's. De beperking heeft tot gevolg dat de videokaarten minder efficiënt zijn bij het minen van ethereum, terwijl de gamingprestaties gelijk blijven. De fabrikant wilde daarmee de beschikbaarheid van videokaarten voor gamers verbeteren.