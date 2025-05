Nvidia lijkt hashratebeperking RTX 30-serie opgeheven te hebben

Nvidia heeft naar het schijnt de hashratebeperking op zijn RTX 30-serie gpu's verwijderd. Gebruikers melden hogere hashrates na het installeren van de nieuwe 522.25-drivers, ook wanneer software wordt gebruikt die de LHR-beperking niet kan omzeilen.

Nvidia noemt de wijziging niet in de releasenotes van driverversie 522.25. Het is een gebruiker op de EtherMining-subreddit die tot die conclusie komt, met andere reageerders die zijn bevindingen weten na te bootsen met hun RTX 30-serie kaarten. Die Reddit-poster haalt 112MH/s op een RTX 3080 Ti, wat eerder alleen mogelijk was met miningsoftware die Nvidia's LHR -beveiliging weet te omzeilen, zoals NiceHash.

Waarom de hashratebeperking is opgeheven, is niet duidelijk. Reageerders en nieuwssites speculeren dat Nvidia de RTX 30-serie-voorraden wil opmaken om te voorkomen dat deze de nieuwe RTX 40-serie in de weg zal zitten. Aan de andere kant is het al zo dat die beperking in de praktijk dus al omzeild was. Verder is de wijziging niet meer interessant voor miners die op Ethereum zitten, gezien die recentelijk naar proof of stake is gegaan. Desalniettemin zijn er nog genoeg andere proof of work-cryptovaluta, zoals Dogecoin, Litecoin en Ethereum Classic.

Een ander voordeel is volgens de Reddit-gebruiker dat het nu niet meer nodig is om miningsoftware te draaien met root- of administratorsrechten, wat bij een hack die LHR omzeilt volgens de gebruiker wel nodig is.