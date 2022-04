Webshops worstelen met komst Nvidia LHR-videokaarten en bestaande pre-orders

Nederlandse webshops worstelen met de komst van Nvidia's Lite Hash Rate-videokaarten. De kaarten met een gehalveerde mining-hashrate druppelen sinds kort binnen, maar hebben een nieuwe productcode. Dat betekent mogelijk slecht nieuws voor wie een pre-order heeft staan.

Nog altijd staan er bij de grote componentenwinkels vele honderden vooruitbestellingen voor RTX 3000-videokaarten open, ondanks dat de shops al maanden geen nieuwe pre-orders meer aannemen. Onder meer voor diverse RTX 3080's van ASUS en voor de Gigabyte RTX 3080 Eagle OC zijn er nu nog lange wachtrijen.

De LHR-versies van onder meer de RTX 3080 hebben een andere

productcode en EAN dan de bestaande versies zonder hashrate-

limiter, waardoor webshops ze als 'nieuwe producten' zien.

Omdat de LHR-videokaarten een ander modelnummer krijgen, is het niet vanzelfsprekend dat de pre-orders voor de oude videokaarten worden overgezet. Bovendien hebben Nvidia en de verscheidene videokaartfabrikanten de kaarten zonder hashratelimiter nooit officieel end-of-life verklaard. Er komen nog altijd leveringen binnen van RTX 3000-videokaarten zonder limiter, en het zou kunnen dat die ook in de toekomst een (klein) deel van de leveringen zullen blijven uitmaken. Nvidia liet ons in een korte reactie weten dat 'de transitie naar de videokaarten met LHR binnen hun line-up de verantwoordelijkheid van de individuele fabrikanten is'. Door het woord 'transitie' te gebruiken, lijkt de gpu-ontwerper te bevestigen dat de LHR-versies binnenkort de standaard worden.

Op de achtergrond speelt dat winkels veel van de oude backorders nu met verlies moeten uitleveren, omdat de inkoopprijzen van videokaarten sinds de jaarwisseling sterk zijn gestegen. Wie er cynisch naar kijkt, zou de introductie van de LHR-modellen kunnen zien als een mogelijkheid voor winkels om van die verliesgevende orders af te komen. Om diezelfde reden ontstond er ophef toen MSI besloot de productie van zijn populaire RTX 3080 Gaming X Trio te stoppen, waarop webwinkels de pre-orders annuleerden.

De winkel Megekko is het meest uitgesproken over de kwestie. Directeur Adri Broos laat aan Tweakers weten: "Voor de openstaande orders gaan wij geen alternatieven uitleveren. Mocht de bestelde kaart uiteindelijk niet binnenkomen en end-of-life gaan, dan zullen we overgaan tot annuleren en terugbetalen." Wel benadrukt Broos dat de winkel nog dagelijks niet-LHR-modellen binnenkrijgt. "We hebben nog geen bericht gekregen van fabrikanten dat ze stoppen met de oude modellen." In de praktijk heeft de winkel nu bijvoorbeeld de ASUS ROG Strix RTX 3080 OC V2 op voorraad, terwijl er voor wie de 'originele' versie heeft vooruitbesteld nog geen zicht op levering is.

Concurrent Alternate laat weten flink in zijn maag te zitten met de zaak. "We beseffen heel goed dat dit voor de Tweakers-community en eigenlijk alle mensen met een oude backorder een precaire zaak is", zo licht marketingmanager Rob Verheij toe. "Videokaartfabrikanten positioneren deze LHR-kaarten voorlopig naast de bestaande modellen. Of dit gaat veranderen, en wat de komende tijd de verhouding in leveringen tussen LHR en non-LHR gaat worden, is ons nog niet bekend." Verheij benadrukt dat Alternate wekelijks overlegt met fabrikanten over de uitlevering van bestaande orders. "We doen onze uiterste best om alle openstaande orders zo snel mogelijk te leveren aan onze klanten, voor de oude prijzen."

Azerty-directeur Jeroen te Wierik volgt de situatie eveneens op de voet. Ook deze winkel weet nog niet wat de mix tussen LHR en non-LHR wordt in de komende leveringen. Het streven is net als bij Alternate dat de bestaande orders tegen de afgesproken prijs worden uitgeleverd.

Tweakers heeft inmiddels een filter in de Pricewatch toegevoegd, zodat je eenvoudig kunt zoeken naar een kaart met of juist zonder LHR.