Veiligheidsdienst Oekraïne sluit illegale cryptominingfarm met 3800 PS4-consoles

De Oekraïense veiligheidsdienst SBU heeft een illegale cryptominingfarm gesloten in de stad Vinnytsia. Cryptominers gebruikten daar een verlaten pakhuis en tapten stroom af van het elektriciteitsnet van de stad om cryptovaluta te minen.

Volgens de SBU stond de miningfarm in een voormalig pand van elektriciteitsbedrijf JSC Vinnytsiaoblenerho. Daarmee gebruikten de daders op illegale wijze het elektriciteitsnetwerk van dat bedrijf. De maandelijkse kosten daarvan zouden volgens de autoriteiten oplopen tot maximaal 7 miljoen Oekraïnse hryvnia, omgerekend zo'n 215.000 euro.

De miningfarm bestond volgens de SBU uit 5000 hardwareonderdelen, die werden ingezet voor het minen van cryptovaluta. De SBU heeft deze hardware in beslag genomen. Onder de componenten vallen bijvoorbeeld 500 videokaarten en 50 processors, meldt de SBU. Opvallend is dat er ook 3800 PlayStation 4-consoles met een internetverbinding in de cryptominingfarm stonden, schrijft ook Tom's Hardware. Dat doet vermoeden dat deze consoles werden ingezet voor cryptomining, hoewel de SBU dit niet bevestigt.

Cpu's en videokaarten worden geregeld ingezet voor cryptomining, maar het inzetten van PS4-consoles is ongebruikelijk. De PS4 is uitgerust met een x86-cpu met acht AMD Jaguar-cores. De reguliere PlayStation 4 heeft daarbij een gpu met 18 compute units en 8GB GDDR5-geheugen met een bandbreedte van 176GB/s. Daarmee haalt de videokaart een fp32-rekenkracht van 1,84Tflops. De Pro-variant beschikt over een extra gpu en sneller geheugen, wat goed is voor een fp32-rekenkracht van 4,2Tflops.

In theorie is het gebruiken van deze hardware voor cryptomining mogelijk. Er is echter niet eerder concreet bewijs opgedoken dat dergelijke consoles daadwerkelijk worden ingezet voor het minen van cryptovaluta. Modders hebben wel eerder een Nintendo Game Boy en Commodore 64 gebruikt voor deze taak.

Update, 18 juli: Oekraïense zakenkrant Delo laat op basis van eigen bronnen weten dat de PS4-consoles en overige hardware in dit pand niet werden gebruikt voor het minen van cryptovaluta, maar voor een FIFA Ultimate Team-botfarm. Hierover is een nieuw nieuwsbericht gepubliceerd.

De miningfarm in Vinnytsia. Bron: SBU