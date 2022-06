Ransomwarebende eist dat Nvidia Lite Hash Rate-beperking opheft

Ransomwarebende Lapsus$ claimt een week lang toegang gehad te hebben tot Nvidia's servers en daarbij 1TB aan data met betrekking tot drivers en firmware weggesluisd te hebben. De groep eist een einde aan de Lite Hash Rate-beperkingen van Nvidia-kaarten.

Lapsus$ claimt dat het Nvidia-systemen wist binnen te dringen en een week lang admintoegang tot verschillende servers gehad heeft. Daarbij wist de groep 1TB aan gegevens te bemachtigen, waaronder drivers, firmwares, documentatie, sdk's en 'alles over Falcon'. Falcon is de codenaam voor FAst Logic CONtroller, de embedded microcontroller voor beveiliging die Nvidia al jarenlang in gpu's inbouwt. "We weten wat waardevol is Nvidia, neem alsjeblieft contact met ons op", luidt de oproep van Lapsus$.

De groep heeft een gecomprimeerd bestand vrijgegeven dat onder andere broncode van Nvidia's gpu-driver zou bevatten. Het gaat om een bestand van 19GB en binnenkort zou de release van een nieuw bestand volgen. Op het moment van schrijven is niet bekend of het eerste deel van de vrijgegeven data inderdaad gevoelige Nvidia-gegevens bevat. Onder andere VideoCardz schrijft over de hackclaims.

De groepering meldt van Nvidia te eisen dat het de firmware van de RTX 30-serie een update geeft om de LHR-limitaties ongedaan te maken. "Als ze de LHR verwijderen, vergeten we de hardwaremap", aldus Lapsus$. Nvidia zou al een abusemelding bij Amazon AWS hebben ingediend, waar het bestand stond opgeslagen. Zelf zou Lapsus$ al een LHR v2-tool te koop aanbieden om de mininglimitaties van de GA102- en GA104-gpu's ongedaan te maken. Een eerdere unlocker bleek malware te bevatten.

Nvidia heeft nog niet gereageerd op de claims van de groepering. Vorige week meldde het bedrijf aan onder andere CRN dat het de claims over een hack nog aan het onderzoeken was. Lapsus$ meldde toen op zijn Telegram-kanaal dat Nvidia een poging had gedaan om de groep terug te hacken om zelf ransomware te plaatsen. Nvidia, of een beveiligingsbedrijf dat de chipmaker in de arm had genomen, zou dankzij mobiledevicemanagement een virtuele machine van Lapsus$ binnengedrongen zijn. De buitgemaakte data zou daarbij versleuteld zijn, maar Lapsus$ claimde een back-up te hebben.