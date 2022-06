Realme GT 2 Pro-smartphone met Snapdragon 8 Gen 1 kost 750 euro

De startprijs van de GT 2 Pro van realme, met een Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm, is 750 euro. De GT 2-smartphone, die een Snapdragon 888 bevat, krijgt een vanafprijs van 500 euro in Europa. De fabrikant brengt ook realme Buds-headsets in Europa uit.

Europese klanten kunnen op korte termijn de GT 2 Pro bestellen voor een startprijs van 750 euro, zo maakt realme tijdens de Europese introductie van het toestel tijdens het Mobile World Congress bekend. Het gaat dan om de variant met 8GB aan Lpddr5-geheugen en 128GB aan UFS 3.1-opslag. De versie met 12GB aan geheugen en 256GB aan opslag kost 850 euro. De GT 2 Pro is een van de eerste smartphones die beschikbaar komt met de Snapdragon 8 Gen 1. Qualcomm kondigde deze soc vorig jaar december aan. De processor heeft een Cortex X2-core die op 3GHz draait, drie Cortex A710-cores op 2,5GHz en vier zuinige Cortex A510-cores met een snelheid van 1,8GHz.

Realme kondigde de GT 2 Pro begin januari voor thuisland China aan. De smartphone heeft een 6,7”-amoledscherm met een maximale verversingssnelheid van 120Hz en een resolutie van 3216x1440 pixels. De smartphone beschikt over drie camera’s: een primaire camera met een 50-megapixelsensor, de Sony IMX766, een secundaire camera met een ultragroothoeklens van 150 graden en een macrocamera van 2 megapixel.

De GT 2 van realme heeft met 6,62 inch een wat kleiner scherm en ook de resolutie is met 2400x1080 pixels lager. De soc is de Snapdragon 888 en ook dit toestel heeft drie camera's, maar in plaats van de camera met ultragroothoeklens is er een lens met een beeldhoek van 119 graden aanwezig. De prijs van de versie met 8GB ram en 128GB opslag is 550 euro, die van de variant met 12GB ram en 256GB opslag is 600 euro.

Ten slotte kondigt realme aan dat zijn Buds Air 3-headset met noisecancelling 60 euro gaat kosten en de Buds Q2s voor 30 euro in de winkels komt te liggen.