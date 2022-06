Gerucht: Realme GT Neo 3 komt mogelijk uit in versies met 80W- en 150W-snelladen

De Realme GT Neo 3, die later dit jaar aangekondigd moet worden, zou volgens nieuwe gelekte informatie uitkomen in twee varianten: een met ondersteuning voor 80W-snelladen en een met 150W-snelladen. De 80W-versie zou goedkoper moeten zijn en voorzien zijn van een grotere accu.

Dat schrijft XDA Developers op basis van gelekte informatie. Realme zei tijdens het MWC in Barcelona in februari dat de GT Neo 3 voorzien zal zijn van 150W-snelladen, wat het bedrijf 150W UltraDart noemt. XDA Developers stelt nu dat het bedrijf later dit jaar ook een 80W-versie zal aankondigen, die een grotere accu heeft en iets goedkoper zal zijn dan het premium-model met 150W-lader. Dit zou ook verklaren waarom er twee modelnummers te vinden zijn bij de Chinese keuringsinstantie Tenaa, modelnummers RMX3560 en RMX3562, schrijft XDA.

Render van de Realme GT Neo 3. Beeld: OnLeaks

Er is nog niet veel bevestigd over de GT Neo 3, de opvolger van de Realme GT 2, die onlangs werd aangekondigd. Er is wel al het een en ander uitgelekt. Zo zou de telefoon voorzien zijn van een 6,7"-amoledscherm, een 2,85GHz-chipset, tot 512GB opslag en 5G-ondersteuning. Het model met modelnummer RMX3562 zou voorzien zijn van een MediaTek MT6895-soc, schrijft XDA. Eerder was op renders al te zien dat de Realme GT Neo 3 voorzien zal zijn van een drievoudig camera-eiland.

Wanneer de telefoon uitkomt en wat de andere onderscheidende elementen zijn van de twee versies, is nog niet bekend. Wel is bekend dat beide toestellen voorzien zullen zijn van RealMe UI 3.0 op basis van ColorOS 12.1, dat gebaseerd is op Android 12.