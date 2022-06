OPPO claimt smartphone met 240W in 9 minuten volledig te kunnen opladen

OPPO kondigt vernieuwingen voor zijn SuperVOOC-snellaadtechniek aan die laden met een vermogen van 240W mogelijk maken. In het tweede kwartaal van dit jaar komt eerst een smartphone met ondersteuning voor 150W-snelladen uit.

OPPO toont in een video hoe een smartphone die bijna leeg is, in negen minuten volledig opgeladen wordt met een vermogen van 240W. De accucapaciteit van het toestel is 4500mAh. De fabrikant gebruikt een 24V-voeding en een USB-C-interface. De lader bevat drie ladingspompen. Deze voldoet volgens OPPO aan 'de bestaande toestelspecificaties en is getest op warmteafvoer'. Het bedrijf geeft geen details over wanneer de betreffende SuperVOOC-techniek voor snelladen ook echt in commercieel beschikbare smartphones verwerkt wordt.

OPPO kondigde tijdens Mobile World Congress eveneens de komst van een 150W SuperVOOC-generatie aan. Deze moet in het tweede kwartaal naar een OnePlus-smartphone komen. De snellader kan een 4500 mAh-accu in een kwartier volledig opladen en in vijf minuten tot de helft laden. OPPO meldt galliumnitride en twee laadpompen te gebruiken voor de lader. Hij heeft een gewicht van 172 gram en afmetingen van 58x57x30mm, vergelijkbaar met de bestaande SuperVOOC-lader met een vermogen van 65W. De fabrikant claimt dat na 1600 laadcycli nog 80 procent van de oorspronkelijke laadcapaciteit behouden blijft. Dit zou het bedrijf bereiken door onder andere het elektrodemateriaal beter te beschermen en verbeterde energiebeheerchips te gebruiken.

Realme kondigt daarnaast de snellaadtechniek onder zijn eigen naam 150W UltraDart aan. Deze komt als eerste beschikbaar voor de GT Neo 3-smartphone. Realme is net als OnePlus en OPPO onderdeel van het bedrijf BBK Electronics.