Realme brengt in China smartphone uit die met 240W kan laden

Realme heeft in China de GT Neo 5 op de markt gebracht in China. De accu van die telefoon kan opgeladen worden met een vermogen van 240W, het maximale wat de huidige USB-C-specificatie toelaat.

De realme GT Neo 5 moet daardoor een volledige acculading kunnen bereiken in minder dan tien minuten, zo schrijft onder andere GSMArena op basis van de productpagina van realme. De accucapaciteit van het toestel is 4600mAh, maar er komt ook een variant die met maximaal 150W oplaadt en een capaciteit van 5000mAh heeft.

Het lijkt erop dat het laden van de toestellen gaat via realme's eigen Dart Charge-procotol. Dat is in feite hetzelfde protocol als Warp Charge van OnePlus en VOOC van OPPO. Al die merken en bedrijven zijn eigenaar van het Chinese BBK Electronics, dat de standaard in handen heeft. Het gevolg van het gebruik van Dart Charge in plaats van USB-C Power Delivery met Extended Power Range is dat meer universele laders de 240W niet kunnen halen bij dit toestel; gebruikers moeten een compatibele adapter van BBK hebben.

Verder verschillen de twee varianten niet veel. De 240W-versie heeft altijd 16GB werkgeheugen aan boord en de 150W-variant kan 8 of 12GB hebben. De opslagruimte op de langzamer opladende variant is 256GB, maar bij de duurdere gaat dat tot 1TB.

De soc is een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, het oleddisplay heeft een diagonaal van 6,74", een verversingssnelheid van 144Hz en een 1440p-resolutie. De 240W-variant kost in China omgerekend minimaal 437 euro en maximaal 479 euro.

Of het toestel ook naar Nederland en België komt, is op dit moment niet zeker. Voorgangers als de GT Neo 3T zijn hier wel verkrijgbaar via bepaalde handelaren, die vermoedelijk aan grijze import doen. De GT Neo 2 is zelfs officieel verkrijgbaar in Nederland.