'Amerikaanse techbedrijven slaan onderdelen in om importheffingen te vermijden'

Dell, HP en Microsoft zouden hun voorraad met onderdelen aan het uitbreiden zijn. De bedrijven vragen hun leveranciers om de productie op te voeren, maar ook om Chinese productielijnen naar andere landen te verhuizen. Op die manier willen ze mogelijke importtarieven van Trump omzeilen.

Volgens Nikkei Asia geldt de verhoogde productie voorlopig enkel in de maanden november en december. Het is niet duidelijk of deze maatregel begin volgend jaar nog van toepassing zal zijn. In het geval van Dell en HP is het niet duidelijk om welke soort onderdelen het gaat. Wat Microsoft betreft, is er wel meer duidelijkheid. Het Amerikaanse techbedrijf zou meer onderdelen voor zijn cloudinfrastructuur aan het inslaan zijn en leveranciers van Xbox- en Surface-onderdelen gevraagd hebben om Chinese productielijnen naar andere landen te verhuizen. Bij onderdelen voor Surface-laptops zou dat tegen eind 2025 moeten zijn gebeurd.

De techbedrijven zouden de maatregel nemen naar aanleiding van nieuwe importheffingen die de aankomende Amerikaanse president Donald Trump wil invoeren op onder andere Chinese goederen.