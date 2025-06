Testversie Google Chrome bevat AI-functie die reviews over websites bundelt

Google werkt aan een nieuwe functie voor Chrome waarmee een samenvatting van reviews over websites wordt getoond. De samenvattingen zijn door AI gegenereerd en gebaseerd op recensies van sites zoals Trustpilot en ScamAdviser.

De nieuwe functie is ontdekt door X-gebruiker Leopeva64. Die meent dat het Amerikaanse bedrijf Gemini gebruikt voor de samenvattingen. Uit screenshots blijkt dat de functie, Store Reviews, kan worden opgeroepen via het sitegegevensmenu in de URL-balk van een testversie van Google Chrome. Het is niet duidelijk wanneer de functie naar alle gebruikers komt.