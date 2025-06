Google brengt Gemini 2.0 Flash uit en zet het in Gemini-app

Google heeft Gemini 2.0 Flash uitgebracht. Gratis gebruikers en betalende klanten kunnen ermee aan de slag in de webversie en het model werkt binnenkort ook in de app. Google wil richting een 'universele AI-agent' werken die taken kan volbrengen voor gebruikers.

Google Gemini 2.0 Flash

Gemini 2.0 Flash moet vooral veel sneller zijn dan 1.5 Flash, meldt Google. Bovendien is er nu ook output mogelijk in afbeeldingen en audio. Het model onderscheidt zich volgens Google van zijn voorganger door "het begrijpen van lange contexten, het volgen en plannen van complexe instructies, compositionele functieaanroepen, native toolgebruik en verbeterde latentie".

Na de integratie in de webversie nu en binnenkort in de app moet Gemini 2.0 Flash begin volgend jaar in meer Google-diensten verschijnen. De zoekgigant werkt toe naar 'universele AI-agents', zoals het eerder getoonde Project Astra en het nieuwe Project Mariner. Die eerste werkt met camera-input uit de echte wereld om vragen te beantwoorden. Mariner kan op een computer taken zelfstandig uitvoeren, iets dat andere AI-systemen van de afgelopen maanden ook kunnen.

Gemini 2.0 Flash volgt 1.5 Flash op die eerder dit jaar uitkwam. Vermoedelijk volgen er meer Gemini 2.0-modellen. Google noemt de diensten Gemini, maar de onderliggende AI-modellen die de diensten mogelijk maken hebben diezelfde naam. Er verscheen eerder onder meer een Gemini 1.5 Pro.