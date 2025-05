Google toont prototype bril met camera en ingebouwde assistent

Google heeft Project Astra getoond, een prototype van onder meer een bril met een camera, microfoon en speaker. Die kan met behulp van generatieve AI gesprekken voeren en vragen beantwoorden over de omgeving en wat daarin te zien is.

Google heeft geen details bekendgemaakt van de bril die Google heeft ontwikkeld voor Project Astra. Het is afkomstig uit de DeepMind-divisie van het bedrijf. De bedoeling is om een 'agent' te maken, een AI-systeem dat om kan gaan met een combinatie van diverse inputs en op diverse systemen naadloos werkt.

De demonstratievideo toonde onder meer een telefoon met camerabeeld waarin de assistent vragen beantwoordde. Dat ging onder meer over objecten, maar ook over zichtbare code in het beeld. Volgens Google was er niet in de demonstratie geknipt en was die realtime.

Het gaat om projecten waarvan elementen in de toekomst in Google-diensten kunnen zitten. Of en wanneer Google de bril zou willen uitbrengen is onbekend. De bril doet denken aan die van Meta en Ray-Ban, die ook een camera heeft en beeldherkenning kan toepassen.