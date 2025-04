'Google wil Gemini AI toevoegen aan slimme brillen van Ray-Ban-fabrikant'

Google is in gesprek met EssilorLuxottica, de fabrikant van Meta's Ray-Ban Smart Glasses, om zijn AI-assistent Gemini toe te voegen aan toekomstige slimme brillen van het bedrijf. Dat schrijft The Verge op basis van ingewijden.

Google zou niet van plan zijn om zelf slimme brillen te maken, maar wil in plaats daarvan zijn AI-software ter licentie beschikbaar stellen voor brillen van externe fabrikanten, schrijft The Verge. Dat zou betekenen dat er brillen van EssilorLuxottica beschikbaar kunnen komen waarin het Gemini-model van Google zit ingebouwd. In het artikel van The Verge worden geen verdere details genoemd. De techsite schrijft dat Google pas 'recentelijk' met dit voorstel aanklopte bij de slimmebrillenfabrikant, dus de gesprekken zijn nog niet vergevorderd.

EssilorLuxottica is eigenaar van verschillende brillenmerken, zoals Oakley, Vogue Eyewear en Sunglass Hut. Daarnaast maakt het in samenwerking met Meta de slimme Ray-Ban-brillen, waarvan de tweede versie vorig najaar uitkwam. Deze Smart Glasses zijn uitgerust met een camera en Meta AI. Daarmee is onder meer beeldherkenning mogelijk, zodat gebruikers vragen kunnen stellen over wat ze zien.

Volgens The Verge zou Google nu een deuk willen slaan in EssilorLuxottica's nauwe samenwerking met Meta. De brillenfabrikant moet kiezen of deze trouw blijft aan Meta, of gaat samenwerken met meerdere techbedrijven die een slaatje willen slaan uit de groeiende markt van slimme brillen, aldus de techsite. De bronnen laten aan The Verge weten dat het onwaarschijnlijk is dat EssilorLuxottica Meta opzij gaat schuiven voor Google, omdat Mark Zuckerberg 'vastberaden' zou zijn om de samenwerking te behouden.

The Financial Times schreef donderdag op basis van eigen bronnen dat Meta van plan is om een belang van 5 procent in de brillenmaker te nemen. EssilorLuxottica is momenteel meer dan 88 miljard euro waard. Het is onduidelijk of deze potentiële investering een gevolg is van de gesprekken die de slimmebrillenmaker voert met Google.

In mei toonde Google al een prototype van een slimme bril met een ingebouwde AI-assistent. De bedoeling was om een 'agent' te maken, een AI-systeem dat om kan gaan met een combinatie van diverse inputs en op diverse systemen naadloos werkt. Het gaat hierbij slechts om een onderzoeksproject, waarbij niet duidelijk is of het product daadwerkelijk doorontwikkeld wordt.