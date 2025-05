Google brengt Gemini 1.5 Pro uit voor Advanced-abonnees

Google brengt zijn krachtigste AI-model Gemini 1.5 Pro uit voor abonnees van Gemini Advanced. Die krijgt een context window van een miljoen tokens. Ontwikkelaars kunnen een versie krijgen met twee miljoen tokens.

Google kondigde Gemini 1.5 Pro in februari aan, maar nu kunnen abonnees ermee aan de slag. Het gaat om het krachtigste model dat Google nu beschikbaar heeft. Onderzoekers en ontwikkelaars kunnen die met een context window van twee miljoen tokens ook aanvragen. Een langere context windows maakt grotere input mogelijk, waaronder uren aan audio of video of lange teksten.

Google zei ook dat een miljoen mensen een abonnement hebben 'geprobeerd' op Gemini Advanced, zijn abonnement om toegang te krijgen tot zijn meest krachtige AI-modellen. Dat abonnement is sinds drie maanden beschikbaar.