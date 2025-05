Veo is AI-model van Google voor genereren video voor uiteindelijk YouTube Shorts

Google heeft Veo aangekondigd, zijn AI-model voor het genereren van video. Klanten kunnen onder meer clips aanpassen en verlengen met prompts en commando's. Later moeten delen van Veo beschikbaar komen voor het maken van YouTube Shorts.

Veo maakt video's met 1080p-resolutie, zo maakt Google bekend. De functie zit in het nieuwe VideoFX van Google en het maken van video's gebeurt via tekstprompts. Volgens het bedrijf kan Veo ten opzichte van eerdere modellen beter objecten in ruimte consistent houden. Ook is het onder meer mogelijk om timelapses te maken. Een deel van de capaciteiten van Veo komt uit voor het maken van YouTube Shorts.