Zoekmachine Google kan video als input gaan gebruiken

Google gaat video als input toevoegen aan zijn zoekmachine. Tot nu toe kon de zoekmachine alleen omgaan met tekst, audio en afbeeldingen. Ook komen er AI Overviews met antwoorden op complexe vragen.

Google zoeken met video

Daarmee wordt het mogelijk om een video te maken van bijvoorbeeld een slecht werkend apparaat met de vraag 'waarom werkt dit niet', waarna de zoekmachine het merk en type van het apparaat opzoekt en met antwoorden komt waarom het niet werkt.

De AI Overviews in de zoekmachine, die eerst alleen beschikbaar komen in de VS, geven een dynamische pagina met resultaten en bronlinks. Daardoor wil Google 'het googlen voor je doen', zo zegt het bedrijf. Dat komt later uit in meer landen.