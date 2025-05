Gemini-app van Google krijgt gespreksmodus en aangepaste chatbots

De Google Gemini-app voor iOS en Android krijgt later dit jaar een modus om gesprekken aan te gaan. Ook komen er aangepaste chatbots die Google aanduidt als Gems.

De functie om te kletsen met de chatbot gaat Gemini Live heten en hoewel het deze zomer uit moet komen, gaf Google geen demonstratie van de functie op het eigen ontwikkelaarsevenement I/O. De functie lijkt op de Voice Mode van GPT-4o van concurrent OpenAI. Ook die kan snel reageren om een menselijk gesprek beter te simuleren.

De aangepaste chatbots heten Gems en geven gebruikers de mogelijkheid om te kletsen met Gemini via een aangepaste systemprompt. Daardoor wordt het mogelijk instructies te geven om bijvoorbeeld standaard code te reviewen of een tekst na te kijken op bijvoorbeeld spelfouten. Ook dat komt later dit jaar beschikbaar.