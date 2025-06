Scarlett Johansson beschuldigt OpenAI ervan haar stem te gebruiken voor ChatGPT

Scarlett Johanson zegt dat OpenAI haar stem zonder toestemming heeft gebruikt als AI-stem voor ChatGPT. Het bedrijf zelf zei eerder deze week dat het de stem van de actrice niet bewust nabootste. De stem is inmiddels geschrapt uit de AI-dienst.

OpenAI liet maandag op sociale media weten dat het een van de AI-stemmen voor ChatGPT, Sky, gaat schrappen. Sky leek sterk op de stem van Johansson, maar volgens OpenAI was dat niet bewust. "De stem van Sky is niet van Scarlett Johansson en het was nooit de bedoeling om op die van haar te lijken", zei OpenAI-topman Sam Altman aan NBC News. "Uit respect voor mevrouw Johansson hebben we het gebruik van Sky's stem in onze producten stopgezet."

Maar volgens de actrice zelf heeft OpenAI het gebruik van Sky pas stopgezet nadat zij het bedrijf juridisch onder druk zette. In een verklaring van Johansson, die door journalist Bobby Allyn op sociale media werd gezet, zegt ze dat Altman haar in september vorig jaar had benaderd om de stem van ChatGPT in te spreken. Naar eigen zeggen sloeg zij dat aanbod toen af. Vlak voor de demonstratie zou Altman haar opnieuw hebben benaderd om haar stem in te spreken, maar voordat ze kon antwoorden, was Sky al gedemonstreerd. Pas daarna ondernam ze juridische stappen, waardoor OpenAI gedwongen werd om Sky te pauzeren.

Johansson zegt dat ze ‘geschokt en boos’ was toen ze de stem van Sky hoorde tijdens de presentatie. Volgens de actrice lijkt de stem ‘griezelig veel’ op die van haar. Dat is geen toeval, zegt ze. Zij noemt onder meer een post op sociale media, waarin Altman verwijst naar de film ‘Her’. In die film wordt de hoofdrolspeler verliefd op een AI, die wordt vertolkt door Johansson. Altman publiceerde dat bericht kort na een demonstratie van OpenAI waarin Sky werd gebruikt.

Het is niet de eerste keer dat OpenAI beschuldigd wordt van schendingen van auteursrechten. In december vorig jaar klaagde The New York Times OpenAI en Microsoft aan omdat de twee bedrijven zonder toestemming miljoenen artikelen van de krant zouden hebben gebruikt om hun chatbots te trainen.