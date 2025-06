Noctua introduceert bureauventilator met 120mm-fan voor 99,90 euro

Noctua introduceert zijn Home-productserie voor ventilators binnenshuis. De serie omvat in eerste instantie twee ventilatorsets en enkele accessoires, die het mogelijk maken om Noctua-fans extern te gebruiken. Een zogeheten NV-FS1-set met een 120mm-bureauventilator kost 99,90 euro.

Noctua introduceert twee verschillende sets binnen zijn Home-serie. De eerste is bedoeld voor gebruik op een bureau of in een kamer, terwijl de tweede bedoeld is voor het koelen van losse apparaten. Beide sets worden geleverd met verschillende accessoires, die volgens Noctua ook los beschikbaar komen.

De eerste set bevat een bureauventilator, in de vorm van een reguliere NF-A12x25-ventilator. Noctua levert daarbij een kantelbare standaard voor de ventilator mee. Deze standaard kan niet alleen op een bureau of tafel geplaatst worden, maar kan ook worden opgehangen aan muren, plafonds, meubels of andere objecten, zo stelt de fabrikant. Er wordt daarnaast een airflowamplifier meegeleverd. Dit opzetstuk wordt boven op de fan gemonteerd en moet de airflow volgens Noctua versterken.

Bron: Noctua

De tweede set, die bedoeld is voor het koelen van losse apparaten, is eenvoudiger. Deze bevat geen standaard of airflowversterker. Noctua levert wel een gasket mee om de ventilator strak op een apparaat te monteren, zodat er bij het gebruik geen lucht aan de zijkanten ontsnapt. Volgens Noctua is deze set bijvoorbeeld bedoeld om AV-receivers, gameconsoles, stereoapparatuur, routers of externe opslagmedia mee te koelen.

Beide sets worden geleverd met een voeding met bijbehorende stroomadapter, een fancontroller om de snelheid van de ventilator aan te sturen, een verlengkabel van een meter en een adapterkabel. Ze bevatten ook een fangrill, om te voorkomen dat gebruikers hun vingers in de ventilator kunnen steken terwijl die draait.

De eerste set voor thuisgebruik krijgt een adviesprijs voor 99,90 euro, terwijl de tweede set 79,90 euro gaat kosten. De verschillende accessoires komen ook los beschikbaar, zodat gebruikers hun bestaande Noctua-fans kunnen ombouwen tot bureauventilator of apparaatkoeler. De standaard kost bijvoorbeeld 39,90 euro, terwijl de airflowversterker beschikbaar komt voor 14,90 euro.

Noctua werkt al jaren aan een bureauventilator. In 2019 demonstreerde de fabrikant al een soortgelijk product tijdens Computex in Taiwan. Het product verdween onlangs van de roadmap van het bedrijf, maar is nu alsnog uitgekomen. Hobbyisten bieden al langer soortgelijke 3d-printbare standaarden om Noctua-fans om te zetten in een soortgelijke bureauventilator. Gebruikers dienen daarvoor uiteraard nog wel een losse ventilator, voeding, fancontroller en overige benodigdheden aan te schaffen.

De productset voor gebruik op een bureau (boven) en de set voor het koelen van losse apparaten. Bron: Noctua