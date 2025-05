Lian Li onthult verstelbaar bureau met inbouwruimte voor twee pc's

Lian Li onthult de DK07, een verstelbaar bureau waarin pc-componenten passen. De DK07 kan tot twee systemen tegelijk huisvesten. Het bureau kost 1400 dollar, omgerekend met btw 1573 euro. De Europese prijs of releasedatum zijn niet bekend.

De DK07 is uitgerust met elektromotoren om met een druk op het aanraakscherm met vergrendelfunctie de hoogte te verstellen tussen 676 en 1162mm. De DK07 ondersteunt dus zowel zittend als staand gebruik. In het midden ligt een 6mm dik blad van gehard glas, dat word omringd door geborsteld aluminium. Links en rechts zijn twee lades met uitneembare organizers verwerkt.

De blikvanger van het bureau is de ondersteuning voor meerdere pc's. Volgens Lian Li biedt de DK07 voldoende ruimte om twee eATX-moederborden en twee ATX-voedingen te plaatsen. Gebruikers kunnen tot tien 3,5"-hdd's kwijt in de 'kast'. Een enkel systeem heeft genoeg plaats voor zeventien 120mm-ventilators en nog eens zes 2,5"-ssd's; bij een dubbel systeem passen er twaalf fans en vier ssd's in. Qua waterkoeling ondersteunt de DK07 tot vier 360mm-radiators in een enkelvoudig systeem. Een configuratie met twee pc's kan overweg met maximaal twee keer 360mm.

Lian Li plaatst uiterst links en rechts een identiek i/o-paneel, eentje voor elk systeem. Ze hebben elk twee USB 3.0 Type-A-poorten, twee USB 3.1 Type-C-connectors, een 3,5mm-combi-jack en een powerknop. Overige handige functionaliteit omvat een kabelgoot onderaan langs de achterkant en een ingebouwde oplaadpad om apparaten draadloos op te laden. Deze lader heeft een pop-upmechanisme waarmee een USB Type-C- en een Type-A-poort met stroomvoorziening tevoorschijn komen.