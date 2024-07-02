Noctua brengt NH-D15-opvolger G2 uit voor net geen 150 euro

Noctua brengt de NH-D15-opvolger NH-D15 G2 uit voor een adviesprijs van 149,90 euro. De heatsink van deze processorkoeler heeft onder meer een groter oppervlak, wat zou moeten resulteren in betere koelprestaties. Het merk vernieuwt ook de meegeleverde fans.

Bron: Noctua

De NH-D15 G2 werd tijdens de Computex voor het eerst aangekondigd. De vernieuwde koeler heeft acht heatpipers, in plaats van de oorspronkelijke zes, en het koeloppervlak in de heatsink is met twintig procent toegenomen. Volgens het merk haalt de G2 een Noctua's Standardised Performance Rating van 228, wat een stijging van net geen 25 procent is ten opzichte van het oorspronkelijke model. Noctua brengt drie varianten uit van het nieuwe model: een standaardvariant, een Low Base Convexity-versie die beter past op de AMD AM5-processor, en een High Base Convexity-uitvoering die gemaakt is voor de bolling van Intel LGA1700-processors. Alle versies hebben dezelfde adviesprijs.

Verder vernieuwt Noctua de meegeleverde fans, die NF-A14x25r G2 PWM heten. De standaarduitvoering heeft een adviesprijs van net geen 40 euro, terwijl de push-pullset met twee fans 78,80 euro kost. Noctua laat weten dat er naar verwachting in september van dit jaar vierkante versies van de fans uitkomen voor waterkoelerradiators.