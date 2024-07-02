Noctua brengt NH-D15-opvolger G2 uit voor net geen 150 euro

Noctua brengt de NH-D15-opvolger NH-D15 G2 uit voor een adviesprijs van 149,90 euro. De heatsink van deze processorkoeler heeft onder meer een groter oppervlak, wat zou moeten resulteren in betere koelprestaties. Het merk vernieuwt ook de meegeleverde fans.

Noctua NH-D15 G2
Bron: Noctua

De NH-D15 G2 werd tijdens de Computex voor het eerst aangekondigd. De vernieuwde koeler heeft acht heatpipers, in plaats van de oorspronkelijke zes, en het koeloppervlak in de heatsink is met twintig procent toegenomen. Volgens het merk haalt de G2 een Noctua's Standardised Performance Rating van 228, wat een stijging van net geen 25 procent is ten opzichte van het oorspronkelijke model. Noctua brengt drie varianten uit van het nieuwe model: een standaardvariant, een Low Base Convexity-versie die beter past op de AMD AM5-processor, en een High Base Convexity-uitvoering die gemaakt is voor de bolling van Intel LGA1700-processors. Alle versies hebben dezelfde adviesprijs.

Verder vernieuwt Noctua de meegeleverde fans, die NF-A14x25r G2 PWM heten. De standaarduitvoering heeft een adviesprijs van net geen 40 euro, terwijl de push-pullset met twee fans 78,80 euro kost. Noctua laat weten dat er naar verwachting in september van dit jaar vierkante versies van de fans uitkomen voor waterkoelerradiators.

Door Yannick Spinner

Redacteur

Feedback • 02-07-2024 14:38
85 • submitter: Gipsy King

02-07-2024 • 14:38

85

Submitter: Gipsy King

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Noctua NH-D15 G2

vanaf € 135,85

5 van 5 sterren

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Reacties (85)

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Gipsy King
2 juli 2024 14:49
Activated in pricewatch :
uitvoering: Noctua NH-D15 G2
uitvoering: Noctua NH-D15 G2 LBC
uitvoering: Noctua NH-D15 G2 HBC
uitvoering: Noctua NF-A14x25r G2 PWM, 140mm
uitvoering: Noctua NF-A14x25r G2 PWM Sx2 PP, 140mm

Sidenote :
Vanaf morgen direct leverbaar bij verschillende Resellers.

[Reactie gewijzigd door Gipsy King op 22 juli 2024 15:02]

Cowamundo @Gipsy King2 juli 2024 16:50
Wel vreemd dat er bij de LBC en HBC versie dan de zelfde sockets staan aangegeven terwijl deze juist voor specifiek de AM5 of LGA1700 zijn uitgebracht. :?
Gaming247 @Cowamundo2 juli 2024 17:00
Het is allemaal wat ingewikkelder, bijvoorbeeld of de cpu al zwaar gebruikt is kan ook uit maken. In een interview met GamerNexus legt iemand van Noctua het uit:
YouTube: Noctua Finally Did It | NH-D15 G2 Launching, Thermosiphon, & Fans

[Reactie gewijzigd door Gaming247 op 22 juli 2024 15:02]

Cowamundo @Gaming2472 juli 2024 17:14
Had de video gezien inderdaad, je moet een LBC gewoon niet op je Intel CPU willen zetten en een HBC niet op een AM5 ondanks dat het kwa mounting kits mogelijk is.
jaaoie17 @Gaming2472 juli 2024 22:49
En wat is zwaar gebruikt dan? Meer dan alleen gamen?
Gipsy King
@Cowamundo2 juli 2024 17:09
De werking leggen ze prima uit in hun product video op youtube. Kan niet makkelijker toch ?

YouTube: Base Convexity Explained: Which version of the NH-D15 G2 should I ch...

[Reactie gewijzigd door Gipsy King op 22 juli 2024 15:02]

Help!!!! 2 juli 2024 22:33
Een waarschijnlijk zeer goede, stille en lang meegaande koeler. Het is inderdaad echter wel erg veel geld.

Wat ik jammer vind is dat in het nieuwsbericht niet wordt vermeld dat er ook een aantal extra's worden meegeleverd. Waaronder een tube behoorlijk goede thermal paste.
Dat scheelt toch weer iets.
  • NA-YC1 4-pin PWM splitter cable
  • NT-H2 high-grade thermal compound
  • NA-TPG1 thermal paste guard for AM5
  • NA-CW1 cleaning wipe
  • SecuFirm2+™ multi-socket mounting system
  • 4x NM-ISW1 Unterlegscheiben für LGA1700
  • NM-SD1 Torx® T20 screwdriver
  • Noctua metal case-badge
Zelf ben ik meer in de markt voor bijv. de opvolger van de NH-D15S of NH-U14S in het zwart.
Helaas staan die nog niet op de roadmap en zal dat nog wel vrij lang gaan duren.

[Reactie gewijzigd door Help!!!! op 22 juli 2024 15:02]

robertjanbout @Help!!!!4 juli 2024 20:45
Wel opmerkelijk dat ze niet standaard zwart toepassen, aangezien dat betere warmteafgifte in de vorm van IR geeft. Al zijn de baten misschien te klein.

[Reactie gewijzigd door robertjanbout op 22 juli 2024 15:02]

Mit-46 2 juli 2024 16:06
Voor dit geld heb je een aio waterkoeler.

Koelt deze luchtkoeler zo goed dat je die neemt over een aio waterkoeler? Vind ik wel bijzonder als dit zo is. Dat ze stille fans maken begrijp ik.
atthias @Mit-462 juli 2024 16:10
de D15 G1 concurreert met 240 MM AIO qua prestaties dus dat lijkt mij van wel als ik anderen moet geloven

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 15:02]

Nephalem @atthias2 juli 2024 21:39
Voor 150 euro zit je niet meer in het territorium van 240mm AIO's. Een Arctic Freezer III 360 of 420mm kost momenteel 85 euro.
atthias @Nephalem3 juli 2024 09:21
het ging mij om de prestaties die wel vergelijkbaar zijn maar inderdaad kan heel goed dat je inmiddels goedkopere AIO's kan kopen
paco2013 @Nephalem3 juli 2024 16:27
Dus? Een nzxt kraken 240mm kost rond de 155 euro, dus ook al zijn er goedkopere versie,s deze luchtkoeling zit zeker in die prijs klasse
Mit-46 @atthias2 juli 2024 16:20
Interessant. Ik heb inmiddels ook een aantal reacties hier gelezen waarom sommige wel zo'n luchtkoeler zouden nemen. Het verklaart het één en ander. :)

Ik sta er zelf nog anders in, want ik heb nog geen slechte ervaring met mijn (eerste) aio koeler. Die koelt nog net zo goed als nieuw (2017).
Goed, zo'n ding gaat 1 of 2 keer kapot en dan ben je er wel klaar mee. Daar kan ik mij zeker wat bij voorstellen.

Ik blijf het desondanks een erg dure luchtkoeler vinden.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 22 juli 2024 15:02]

atthias @Mit-462 juli 2024 16:28
dat is mijn grootste angst inderdaad heb geen zin om mijn bij elkaar gespaarde geld te verknallen door waterkoeler die kapot gaat of lekt hoe klein die kans ook is

duur is het zeker maar die prijs vind ik een stuk beter te slikken als ik de koeler van generatie op generatie van moederborden gewoon mee kan nemen dankzij de dingen die je krijgt voor een nieuwe socket

[Reactie gewijzigd door atthias op 22 juli 2024 15:02]

Corsa Nostra @Mit-463 juli 2024 12:53
Hier ook een NHD15 chromax.black genomen in combinatie met een 10700k toentertijd.
Rondom mij heen toch wat probleempjes gezien met een aio, en zo een groot verschil qua performance met de Noctua is er niet.
Just a little peace of mind.
Verder twee extra fans gekocht die op de D15 zitten, en die als intake fans gemonteerd.
En voor de show de NA-HC4 kapjes.
Hier al bijna 4 jaar een tevreden gebruiker!
JvZ @atthias3 juli 2024 12:29
Ik weet niet precies hoe het nu is. Maar toen ik mijn laatste PC bouwde (i9-9900K) heb ik mij helemaal ingelezen op AIO vs luchtkoeling. Destijds was het zo dat een goede luchtkoeler nagenoeg dezelfde performance biedt als een AIO voor een bijna vergelijkbare prijs, maximaal 1 graad verschil op de cpu. Maar dan zonder het risico van lekken. Dat was voor mij dan ook de reden om voor een Noctua NH-U14S te gaan die ook nog een leuk budget had. Nog altijd zeer tevreden mee. Het is dan wel van belang dat je voor een goede koeler gaat met grote fans en goede heatpipes en niet voor een goedkope met kleine fans die meer rpm moeten maken om dezelfde lucht te verplaatsen.

Ik hoor mijn koeler alleen als ik hem echt flink op z'n staart trap. Maar met standaard gaming e.d. hoor je hem niet heel erg. Sowieso komt m'n GPU koeler er ruim bovenuit qua geluidsniveau.
atthias @JvZ3 juli 2024 12:47
rond die tijd ben ik ook gaan rondkijken inderdaad kan me vaag de release van de 9900KS nog herinneren
TheDeeGee
@Mit-462 juli 2024 17:26
AIO heeft te veel onderdelen die kunnen falen, sommige mensen zien dat niet zitten.
marc574 2 juli 2024 14:45
Dat ding weegt gewoon 1525 gram inclusief fans (de G1 is 1320 gram)! Is dat niet wat veel voor een moederbord?

https://noctua.at/en/nh-d15-g2-hbc/specification

[Reactie gewijzigd door marc574 op 22 juli 2024 15:02]

FalconerHG @marc5742 juli 2024 15:15
Ja, veel fans zij super zwaar. Het is een van de vele ontwikkelingen op PC gebied die zorgelijk zijn. En het is nagenoeg allemaal gerelateerd aan stroomverbruik.

Komt misschien wel een tijd dat waterkoeling een must is omdat fans te zwaar op de pcb drukken.
NoobishPro @FalconerHG2 juli 2024 17:38
De nieuwe AMD cpu's zijn juist relatief zuinig vergeleken bij voorgaande generaties, toch?

Zo even uit m'n hoofd heeft een 7700 een TDP van 65W tegenover een phenom II X4 met 125TDP.

Dan hebben we het nog niet eens gehad over de FX-9590 met een TDP van 220W.

Efficiency is tegenwoordig hip.

[Reactie gewijzigd door NoobishPro op 22 juli 2024 15:02]

FalconerHG @NoobishPro2 juli 2024 21:02
Nee dat klopt niet. Gebruikt gewoon weer meer dan de voorganger. Maar AMD doet het wel iets beter.

Het is al heel erg lang zo dat meer performance bereilkt wordt door de chips kleiner te maken en er meer stroom doorheen te jagen. Apple and Snapdragon breken hier mee, maar als gamer heb je daar nog niet veel aan. Ik zie nog niet iets hoopgevends aan de horizon voor gamers.

review: AMD Ryzen 9 7950X en Ryzen 7 7700X - Is Zen 4 pijlsnel of bloedheet?
Nephalem @NoobishPro2 juli 2024 21:10
Dan heeft Intel die memo toch gemist 😂
NoobishPro @Nephalem3 juli 2024 16:18
Ook intel is, ondanks het super zware factory-overclocken van hun flagships om AMD bij te kunnen houden, bezig met efficiency. Ondanks de best bizar hoge full load wattages, doen ze het nog steeds behoorlijk prima in de average use wattages en laptops.

In theorie gaan ze dit de komende tijd ook flink bijschaven. Het is vooral om te stellen dat een steiging van TDP als trend nu toch wel z'n einde benaderd heeft.
helldogbe @NoobishPro3 juli 2024 00:29
Mijn 7600X doet 105W (6 cores met continu boost tot 5,45 GHz met Precision Boost Overclock) en de 7800X3D 120W (8 cores op max 5GHz)
NoobishPro @helldogbe3 juli 2024 16:17
Excuses, ik had een X achter de 7700 geschreven uit gewenning.

Hoewel ze natuurlijk wel de bekende "Eco mode" hebben waarmee ze ook op 65W gaan draaien met echt maar minimaal verlies.

Het toont minimaal aan dat efficiency wel degelijk trending is en dus niet het oppompen van de wattages.
Intel met z'n flagships wegens achterstand daargelaten natuurlijk.
BlaDeKke @marc5742 juli 2024 15:01
Zo’n zware heatsinks bestaan al 15 jaar voor CPUs en hebben zover ik weet nooit voor problemen gezorgd. Het enige waar je op kan letten is dat als je de pc vervoert, je de kast best op zijn zij legt.
The Zep Man @BlaDeKke2 juli 2024 15:15
Of de koeler gebruiken in een kast waarbij het moederbord vlak op de bodem gemonteerd is.
spawnagain @BlaDeKke2 juli 2024 23:30
Dit. Maar als het kan het liefst de koeler (& videokaart) demonteren.
mvds @marc5742 juli 2024 14:49
Als dat gewicht puur aan het moederbord zou hangen wel, maar dit soort koelers werken met brackets die het gewicht verdelen over een groter oppervlak. Maar nog steeds is het een goed idee om ervoor te zorgen dat je kast niet teveel beweegt/schokt
Lau1406 @marc5742 juli 2024 14:49
Ik neem aan dat als Noctua dit uit brengt dat ze hebben getest dat dit niet te veel is. Geen idee of er een maximaal koppel specificatie is in de ATX of socket standaard.
youridv1 @marc5742 juli 2024 14:51
De uitvoering: DeepCool Assassin IV weegt precies hetzelfde als de G2
De uitvoering: Cooler Master MasterAir MA624 Stealth weegt 1640 gram
De uitvoering: IceGiant ProSiphon Elite weegt 2 kilo.
De uitvoering: Corsair A115 2,2.

Ik weet vrijwel zeker dat Noctua dit heeft getest. Ze zijn best trots op hun SecuFirm mounting mechanisme en ik kan me niet voorstellen dat ze bij de ontwikkeling daarvan niet uitgezocht hebben wat de bovengrens van een gemiddeld bord is.

Ik zou deze koeler voor een lanparty box niet aanraden, maar dat geldt eigenlijk voor iedere towerkoeler. Lichter is natuurlijk beter, maar liever een AIO of low(er) profile koeler. Bovendien hoop ik voor je dat je lanparty box zo klein is dat deze koeler er niet in past.

[Reactie gewijzigd door youridv1 op 22 juli 2024 15:02]

TheDeeGee
@marc5742 juli 2024 17:31
Nee hoor, alleen is het niet geschikt voor transport, zeker niet met een pre-built via de post.
BHD294 @marc5742 juli 2024 17:55
Valt mee hoor, heb een paar koelers gehad die over de kilo gingen.
Afentoe even checken of ze goed vast zitten zeker na vervoer.
Wannial @marc5742 juli 2024 19:51
Nee. Jaren geleden toen ik met scythe werkte heb en we nog eens een pc uit een raam gegooid waar een scythe orochi van 1150gram op zat met s775 push pins, en die zat er nog gewoon op na die val. (en de pc ging nog aan)
jaaoie17 @marc5742 juli 2024 20:02
Is g1 de normale d15?
marc574 @jaaoie172 juli 2024 20:38
Ja, als in ,Gen1
cricque @marc5742 juli 2024 21:12
Geen idee wat een dark rock pro weegt, maar dat zal vast wel in de buurt komen. En je hebt een extra backplate voor het gewicht, nog nooit problemen mee gehad. En noctua heeft dit vast getest of het zou hun veel geld kunnen kosten
Da_maniaC 2 juli 2024 16:07
Noctua heeft echt prima spullen, maar wanneer het voort om dit soort grootte's/koelcapaciteiten gaat heb ik dan toch echt liever een AIO. Lekker ruimte in je case en doorgaans zijn de CPU blocks zeer makkelijk te monteren (met weinig 'stress' op het moederbord).

[Reactie gewijzigd door Da_maniaC op 22 juli 2024 15:02]

jnggroot @Da_maniaC2 juli 2024 17:36
Ja, tot je waterblok, pomp en iets stopt/lekt...
Daarbij kan een radiator soms meer herrie maken. Ojah en zijn flink duurder.
Da_maniaC @jnggroot2 juli 2024 18:01
Volgens mij halen jullie een custom loop en AIO door elkaar?
Ik heb denk ik zo'n 250 AIO's gebouwd voor BTO PC's en bij mij is er nog nooit één gaan lekken.
Je hebt al goede 240/280mm AIO's voor 60-70 EUR. (Uiteraard ook duurder als je stiller/exclusiever wilt...maar goedkoper dan deze Noctua).
emansom @Da_maniaC2 juli 2024 20:31
Wet van Murphy.
VervelendeMan @emansom2 juli 2024 22:25
Rijd je ook geen auto omdat je een ongeluk kan hebben?
emansom @VervelendeMan2 juli 2024 22:36
Ja. Raad het iedereen aan. Te veel maloten met een rijbewijs, denkend dat het echte leven Need for Speed is.
Orky Rulez @jnggroot2 juli 2024 18:47
flink duurder
Als je ze vergelijkt met de topkoelers van €70-80 wel ja
tw_gotcha @jnggroot2 juli 2024 19:55
tja er zijn 360mm aio's voor onder de honderd tot boven de 250 en daar zit echt wel wat goeds tussen. Zelf bouwen is altijd veel duurder. Het maakt allemaal maar weinig uit wat koeling en herrie betreft. Veel fans die moeten blazen . Als je pech hebt een pomp die een wine heeft.
Ik heb zelf twee losse loops in mijn pc zitten voor de cpu en voor de gpu, maar dat is gewoon een hobbie, en ik wil een erg stille PC, maar tijdens gamen hoor je hem zeler wel.
Nephalem @jnggroot2 juli 2024 21:22
Voor 150 euro heb je toch al een heel fraaie AIO hoor. Voor minder ook.

Blijft inderdaad wel een feit dat een AIO meer onderdelen heeft die kapot kunnen gaan, bij een luchtkoeler kan er hooguit een fan de pijp uitgaan.
spawnagain @jnggroot2 juli 2024 23:34
De vloeistof die wordt gebruikt in een AIO geleidt niet. Dus dat is geen probleem. Het zijn ook geen liters.

Een Arctic AIO is echt niet duur (en komen vaak in de top 3 van tests). Maar wat anderen zeggen, waarschijnlijk denk je aan een custom loop.
TheDeeGee
@Da_maniaC2 juli 2024 17:24
Sommige mensen hebben behoefte aan peace of mind, dat heb je met waterkoeling niet.
sapphire 2 juli 2024 14:49
Als ik nog een (m)ATX PC zou hebben zou dit zo goed als een instant-buy voor mij zijn.
Ja het is een bak geld maar deze koeler presteert waarschijnlijk in de zelfde klasse als bv 240mm AIO's, de NHD-15 G1 kon dat iig wel. Wellicht kan deze meekomen met sommige 280MM AIO's.
En kijkende naar zijn voorganger kun je hier gewoon 10 jaar mee doe zonder gedoe, geen kans op lekkage, ratelende pompen, ect.
Noctua levert mounting kits voor nieuwe sockets en qua klantenservice zijn ze geweldig :)

Zelf een NH-D14 jaren gebruikt en alleen weggedaan omdat ik naar een kleinere behuizing ging. Nu een C14S die alweer een aantal jaar meegaat :)
Joshuffle @sapphire2 juli 2024 14:55
SWS vind ik een AIO de moeite niet waard, 3 graden verschil ofzo met een paar decibel lager geluid maar een grote kans dat je hem om de paar jaar terug mag sturen tot je garantie eindigt, mocht ik iig doen met de Corsair i100 v2, 2x pomp kapot en toen maar overgestapt naar de NH-D15.
TheDeeGee
@Joshuffle2 juli 2024 17:29
Durf te wedden dat een AIO meer geluid produceert dan de D15 G2. De pomp van een AIO hoor je altijd, zeker in idle.

[Reactie gewijzigd door TheDeeGee op 22 juli 2024 15:02]

Nephalem @TheDeeGee2 juli 2024 21:26
Heb hier een Arctic Freezer II en een Deepcool LT 720. Beide pompen zijn totaal onhoorbaar in idle. Kan ik letterlijk met m'n oor naast dat pompblok hangen (bij de arctic natuurlijk wel even die vrm fan uittrekken al is die ook redelijk stil. 😅)
Sissors @Joshuffle2 juli 2024 18:21
Ik snap dan weer niet dat niet meer mensen een AIO kopen. Wat mij betreft ziet het er gewoon beter uit. En mij persoonlijk maakt dat weinig, ik heb een dichte kast, en gewoon een luchtkoeler erop (eentje uit de Thermaltake serie). Maar veruit het merendeel van de kasten in de PW hebben glazen zijkant, en als je dus bij de grote groep hoort die binnenkant van de PC wil kunnen zien, zou ik al snel voor een AIO gaan.

Wat dat betreft sta ik er dus omgekeerd in als @Verwijderd . Ik vind zo'n enorm groot ding die halve kast in beslag neemt er niet clean uit zien, een relatief klein koelblok erop met een stel slangen naar de radiator vind ik veel netter eruit zien.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 22 juli 2024 15:02]

Verwijderd @Sissors2 juli 2024 18:39
Als voorbeeld, ik vind dit:

afbeelding: Noctua NH-D15 chromax.black

Mooier ogen dan dit, waarbij je allemaal zichtbaar slangen en kabels hebt:

https://www.techtesters.eu/pic/NZXTS340ELITE/509.jpg
Sissors @Verwijderd2 juli 2024 18:44
Ik vind dat geen eerlijke vergelijking ;) .

De ene is alles strak zwart (waar niks mis mee is, tegelijk vraag ik me af hoeveel je daarvan ziet door een paneel), met foto van dichtbij gemaakt. Andere is meer overzicht foto waarbij alle componenten verschillende kleuren hebben.

Even snel Googlen kom je bij luchtkoelers imo eerder op: https://encrypted-tbn0.gs...4Oyws7xp5Y6zMlJvwtkAfSA&s of https://images.anandtech.com/doci/15373/A500_29.png.

Ik zie overigens ook wel je punt qua de slangen, dat vind ik zeker ook niet altijd even netjes. Maar voor mij als je zo'n grote lomp CPU koeler erop hebt, wat zie je dan nog van je PC? (Wat mij persoonlijk niks uitmaakt, ik heb een dichte kast dus, maar als je open kast hebt, lijkt mij dat je meer kan bereiken qua looks met waterkoeling).
Verwijderd @sapphire2 juli 2024 15:05
Voordeel van een luchtkoeler is dat dit ook nog eens een stuk cleaner oogt in je kast. Geen slangen en zichtbare kabels. Enkel een kleine kabel die je makkelijk uit zicht kan werken achter de koeler zelf.
Elaborate8455 2 juli 2024 14:51
Hopelijk brengen ze ook snel een zwarte versie uit...
Gipsy King
@Elaborate84552 juli 2024 14:54
Staat voorlopig niet op de kaart , ze vertelde me dat we niet gek moesten opkijken als het zeker 6 maanden zou duren :). Note this message down.
TheDeeGee
@Elaborate84552 juli 2024 17:27
De zwarte fans komen waarschijnlijk pas eind 2025, misschien de D15 G2 dan 2026.
flippy 2 juli 2024 16:32
Lijkt dat het voor velen niet duidelijk is dat het een topsegement koeler is die in de lijn zit van de triple fan AIOs die soms nog meer kosten.

[Reactie gewijzigd door flippy op 22 juli 2024 15:02]

Orky Rulez @flippy2 juli 2024 19:00
Lijkt dat het voor velen niet duidelijk is dat het een topsegement koeler is die in de lijn zit van de triple fan AIOs die soms nog meer kosten.
Denk eerder dat 'het probleem' is dat hij in lijn zit van luchtkoelers die veel minder kosten. Op dit punt gaat een AIO eigenlijk enkel voor het zicht zijn, of je moet al voor een 420 gaan
Ruuddie 2 juli 2024 22:08
Wat een geld zeg. Dat terwijl volgens alle reviews de Thermalright Phantom Spirit 120 EVO van 50-60 euro dé killer koeler van het moment is. Dan moet deze Noctua wel ontzettend veel brengen om 3x zo duur nog waard te kunnen zijn.

Don't get me wrong, ik heb zelf ook een D15 en weet wat voor mooi spul Noctua maakt. Maar als ik er nu in 2024 een zou mogen uitkiezen, is de Thermalright volgens mij een no-brainer t.o.v. een Noctua van 150 euro.
dommegekke1 @Ruuddie3 juli 2024 11:14
Deze koeler van Noctua is dan ook zeker niet bedacht als "best bang for buck", dit is een koeler die alles uit de performance van een luchtkoeler knijpt. Hierbij komt dan ook dat Noctua een premium merk is met veel extras en zeer goede service. Hier betaal je dan ook een premium prijs voor.
haarbal 2 juli 2024 15:04
Kwaliteit heeft een prijs, maar er zijn grenzen.
GeneralBurrito @haarbal2 juli 2024 15:40
Dit was ook mijn gedachte. 150 euro voor een koelblok voelt niet echt meer in verhouding.
Spacekonijn @GeneralBurrito2 juli 2024 16:00
Als je er 10 jaar mee doet ? Het is stevig maar je kan echt heel lang hier mee doen
Grotbewoner @Spacekonijn2 juli 2024 17:02
Volgens mij kan je ook 10 jaar doen met een Deepcool.
TheDeeGee
@Grotbewoner2 juli 2024 17:28
Sommige mensen willen gewoon bij één merk blijven, niets mis mee.
kuurtjes @Spacekonijn2 juli 2024 19:45
Je kan met coolers van €40 ook gemakkelijk 10 jaar doen.
uiltje @haarbal2 juli 2024 16:00
Nou ja, ze brengen wel steeds weer nieuwe mounting kits uit voor de bestaande koelers. Dus je kan deze prijs wel over meerdere builds heen spreiden. Da's ook wat waard. Mijn keyboard kost ook 350 (nu meer vanwege wat vervangingen, ABS key caps volledig versleten) maar ik vind dat de prijs wel waard want je doet er eeuwig mee. Alleen jammer dat ik de UHK v1 heb ipv de v2, maar daar valt goed mee te leven.

[Reactie gewijzigd door uiltje op 22 juli 2024 15:02]

Waarez @haarbal2 juli 2024 18:05
Dit lijkt me gewoon een standaard prijs hoor. 150 is geen fortuin voor dit. De kwaliteit druipt er van af. Heb nu de eerste generatie black edition op 200rpm draaien. Muis stil en ongelooflijk stabiel en dit al een 3-4 jaar. Echter, indien ze hem voor 199 euro aan de man zouden gebracht hebben, ging ik akkoord met jouw statement.
Sissors @Waarez2 juli 2024 18:25
Maar tenzij je een Intel i7 of i9 heeft, is toch zo ongeveer elk beetje CPU koeler muisstil? Bij mij met een 7800X3D, en één van de stillere RTX3070s, is met een Thermaltake koeler de volgorde: GPU fans > case fans (om de GPU koel te houden) > CPU koeler. Misschien dat ik in theorie hem net zou kunnen horen als ik puur CPU belasting draai waarbij GPU in idle blijft, maar in de praktijk is zonder load hij muisstil, en onder load iig heel veel stiller dan mijn GPU.

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