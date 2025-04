ALDI gaat AI-stem gebruiken in plaats van stemacteur voor radio- en tv-reclame

De Nederlandse tak van supermarktketen ALDI gaat een met AI ontwikkelde stem gebruiken voor zijn tv- en radioreclames. De stem is gemaakt op basis van de stemmen van tien ALDI-werknemers. De AI-stem vervangt de voormalige stemacteur van de supermarktketen.

De AI-stem werkt met software van het Nederlandse bedrijf Soundcircus die is gebaseerd op tweehonderd uur aan stemmen en nieuwe AI-stemmen kan genereren op basis van extra stemmen. Die extra stemmen kunnen bijvoorbeeld de toonhoogte of helderheid bepalen.

ALDI zegt de stem te hebben gemaakt op basis van tien werknemers van de winkelketen, die in de winkels zelf, distributiecentra of op kantoor werken. Mariëlle Rooswinkel, managing director marketing en communicatie zegt volgens Marketing Report dat de AI-stem 'zowel tijd als kosten bespaart'. "En onze nieuwe stem is nooit verkouden en altijd beschikbaar."

Het voordeel van het gebruiken van de stemmen van eigen werknemers, is volgens marketingbureau Joe Public dat ALDI niet met 'buy-outconstructies' voor stemacteurs hoefde te werken. Joe Public is het bedrijf waarmee ALDI samenwerkte voor de AI-stem. Volgens Joe Public is ALDI de eerste Nederlandse adverteerder die de Soundcircus-software gebruikt. De stem wordt sinds afgelopen week ingezet voor alle radio- en tv-reclames.