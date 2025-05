ALDI stopt met kassaloos filiaal, wil technologie wel verder testen

Het kassaloze filiaal van supermarktketen ALDI in Utrecht gaat donderdag dicht. In de winkel werd met sensoren en camera's gekeken naar wat bezoekers kochten. Die moesten het bedrag achteraf met een app en creditcard afrekenen. ALDI wil de technologie wel verder doorontwikkelen.

ALDI zegt tegen onder andere RTV Utrecht dat het donderdag aan het eind van de dag de deuren van de winkel definitief sluit. Het gaat om een filiaal in Utrecht dat ALDI in 2022 opende, waar geen kassa's te vinden waren. Op basis van honderden sensoren in de schappen en 'slimme camera's' in het plafond hield de winkel bij wat klanten kochten. Dat gebeurde door sensordata van artikelen die uit het schap werden gehaald te combineren met camerabeelden. Klanten moesten afrekenen via de gekoppelde ALDI-app, waar een creditcard aan moest worden gekoppeld. Dat bleek een drempel voor veel gebruikers; later werden ook Apple Pay en Google Pay toegevoegd als betaalmethodes.

De winkel werd nooit erg succesvol, maar dat was ook niet de bedoeling. Het ging vooral om een experiment om de technologie te testen. Het was al bekend dat de winkel zou gaan sluiten; het bedrijf liet in september 2024 weten dat het zou stoppen, al was niet bekend per wanneer dat ging gebeuren. De supermarktketen noemde de winkel 'een leuk experiment waar het veel van heeft geleerd', maar een woordvoerder zei toen ook al dat de investeringen erg groot waren.

ALDI zegt nu dat het het winkelfiliaal sluit, maar nog wel wil doorgaan met de technologie. Dat gebeurt aanvankelijk in Eindhoven, waar een filiaal aan de Aalsterweg sinds vorig jaar is uitgerust met meer platfondcamera's en sensoren. Dat is een 'gewone' winkel, in plaats van enkel een proeffiliaal. Het is nog niet duidelijk wanneer ALDI in die winkel de mogelijkheid wil aanbieden om te betalen zonder door de kassa te hoeven.