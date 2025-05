Amazon toont slimmere Alexa+ op basis van AI voor 20 dollar per maand

Amazon komt met een betaalde versie van Alexa die gebruikmaakt van kunstmatige intelligentie. Die versie zou veel slimmer moeten zijn dan de reguliere versie. Alexa+ kost twintig dollar per maand en is gebaseerd op meerdere llm's.

Amazon kondigde de dienst, Alexa+, aan tijdens een eigen evenement. Alexa Plus is de langverwachte versie van de stemassistent die gebruikmaakt van AI om slimmer antwoorden te moeten geven op gebruikersvragen en zelf ook kan doorredeneren of kan voorspellen wat een gebruiker wil. De dienst onthoudt informatie van de gebruiker en gebruikt die informatie om antwoorden te personaliseren. Tijdens een livedemonstratie toonde Amazon meerdere nieuwe functies. Zo kan Alexa+ gesprekken onthouden en daarop doorgaan op een ander moment. Ook kan Alexa+ specifieke scènes opzoeken in films op Amazon Prime en kan het muziek vinden op basis van beschrijvingen die gebruikers opgeven.

Alexa+ is bedoeld om op basis van spreektaal gesprekken te voeren en zo ook bijvoorbeeld nieuwe routines aan te maken. Daarbij kan Alexa+ ook kijken naar gegevens van bijvoorbeeld gekoppelde smarthomeapparaten. In een demo toonde Amazon hoe iemand aan Alexa vraagt of de hond recent is uitgelaten, waarop Alexa refereert naar beelden van verbonden camera's. Daarnaast krijgt Alexa+ ingebouwde generatieve AI, die bijvoorbeeld verhalen kan bedenken.

Amazon werkt voor de nieuwe dienst samen met onder andere bedrijven als Ticketmaster om bijvoorbeeld de beschikbaarheid van concertkaarten in de gaten te houden of Uber Eats om eten te bestellen. Ook leveren nieuwsorganisaties zoals de AP, Reuters en Politico gegevens aan zodat Alexa actuele informatie kan geven over gebeurtenissen.

Volgens Amazon is Alexa+ een 'modelagnostisch systeem'. De AI is deels getraind op zijn eigen taalmodel Amazon Nova, maar Alexa+ kan waar gewenst en nodig alternatieve taalmodellen gebruiken, zoals Claude van Anthropic.

De nieuwe assistent werkt ook op een andere manier samen met Amazon-hardware. Gebruikers die een Echo Show met een display gebruiken, kunnen daarop via Alexa+ gepersonaliseerde content zien in een nieuwe weergave die specifiek op de gebruiker is gericht.

Amazon zegt dat Alexa+ vooralsnog alleen in de Verenigde Staten uitkomt. Over een release in de Benelux zegt het bedrijf niets. Alexa+ kost twintig dollar per maand, maar gebruikers met een Prime-abonnement kunnen er gratis gebruik van maken. De prijsverschillen binnen Prime zijn groot tussen Nederland en de VS; in dat laatste land kost een Prime-abonnement vijftien dollar per maand, in Nederland slechts vijf euro. Het is dan ook de vraag wat het verschil in prijs wordt als Alexa+ in Nederland of België uitkomt.

Amazon spreekt al jaren over een nieuwe versie van Alexa die op natuurlijkere wijze met gebruikers kan spreken. In 2022 kwam al naar buiten dat Alexa miljarden euro's per jaar kostte, omdat Amazon er niet in slaagt geld te verdienen met Alexa. Dat komt mede door het feit dat de assistent niet erg slim is en vooral kan reageren op bepaalde, specifieke woorden en zinnen. Er zou toen bij Amazon al intern onenigheid zijn over de koers van het bedrijf betreffende de assistent. In januari 2024 gingen er al geruchten over een nieuwe, slimme Alexa waarvan toen ook al bleek dat die versie achter een betaalmuur zou moeten komen.