Amazon vraagt gebruikers om feedback voor Nederlandse Alexa-ondersteuning

Amazon werkt aan Nederlandse taalondersteuning voor Alexa. Verschillende gebruikers, waaronder tweakers, hebben daar bericht over gekregen, maar het bedrijf kan geen concreet tijdspad noemen.

Gebruikers krijgen meldingen waarin hen wordt gevraagd 'om feedback over belangrijke functies en eigenschappen'. Dat is mogelijk om Alexa Nederlandse spraakcommando's te laten begrijpen en in het Nederlands terug te spreken.

Details zijn nog niet bekend. "Ik kan verder nog niets delen over de tijdslijn en beschikbaarheid, maar wilde je laten weten dat sommige klanten e-mails hebben ontvangen waarin om hun deelname wordt gevraagd", zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Tweakers.