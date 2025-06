'Amazon krijgt van EU onvoorwaardelijke toestemming voor overname Roomba-maker'

Amazon krijgt mogelijk toestemming van de Europese Unie om Roomba-maker iRobot over te nemen. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. De EU zou voor die goedkeuring geen verdere voorwaarden of eisen stellen aan Amazon.

Drie bronnen vertellen aan Reuters dat Amazon de Europese goedkeuring gaat krijgen voor zijn iRobot-overname. De Europese Commissie waarschuwde in juli dat de overname mogelijk de concurrentie op het gebied van robotstofzuigers kan verminderen en de dominante positie van Amazon op het gebied van online marktplaatsen kan versterken. De EU was ook bang dat Amazon Roomba-ondersteuning voor slimme assistenten zou kunnen beperken tot zijn eigen Alexa.

Het EU-onderzoek werd in september echter stilgelegd, waarna de EU meer info vroeg aan de twee bedrijven. Europa zou uiterlijk 14 februari een besluit nemen over de deal. Woordvoerders van de Europese Commissie wilden niet reageren op vragen van Reuters. Amazon was niet beschikbaar voor commentaar, schrijft het persbureau.

Amazon kondigde augustus vorig jaar aan dat het iRobot, het bedrijf achter de Roomba-stofzuigers, wil overnemen voor 1,7 miljard dollar. Verschillende concurrentietoezichthouders zouden onderzoek gaan doen naar de overname. De regelgevers zijn onder meer bang voor de privacygevolgen. De toezichthouders bekeken bijvoorbeeld de mogelijkheid voor Roomba-stofzuigers om foto's te maken terwijl ze door een woning bewegen, naast mogelijke concurrentiebelemmering via de Alexa-spraakassistent.