Financial Times: EU gaat overname Roomba-maker iRobot door Amazon onderzoeken

De Europese Unie gaat een concurrentieonderzoek starten naar de overname van Roomba-stofzuigermaker iRobot door Amazon. Dat zeggen ingewijden tegen de Financial Times. Amazon zegt tegen Reuters dat het momenteel 'in gesprek is met relevante toezichthouders'.

Regelgevers van de EU zouden Amazon onlangs een lijst met 'gedetailleerde vragen' over de beoogde overname hebben gestuurd, vertellen twee bronnen aan de Financial Times. Europa lijkt zich hiermee op te maken voor een formeel onderzoek naar de deal. Onderzoekers bij de Europese Commissie zouden onder meer privacyzorgen over de overname hebben.

De FT schrijft op basis van bronnen dat de regio binnenkort een antitrustzaak tegen Amazon wil beginnen, hoewel het begin van zo'n formeel onderzoek nog weken op zich kan laten wachten. Het betreft dan een inleidend 'fase 1'-onderzoek, waarin de EU de mogelijke zorgen rondom overnames van bedrijven overweegt. Als die zorgen tijdens dat eerste onderzoek niet kunnen worden weggenomen door betrokken partijen, dan volgt de EU een dergelijk onderzoek doorgaans op met een uitgebreider fase 2-onderzoek.

Toezichthouders zouden onder meer een onderzoek willen instellen naar de werking van de Roomba, schrijft de FT. Daarbij zou met name gekeken worden naar het vermogen van de stofzuigers om foto's te maken terwijl deze door een woning bewegen. De EU zou bekijken hoe de techgigant de overname zou kunnen gebruiken om Roomba-gegevens te combineren met spraakassistent Alexa om een concurrentievoordeel te behalen.

Amazon en de EU reageerden niet op verzoek om commentaar van de Financial Times. Amazon zegt tegen Reuters dat het momenteel 'in gesprek is met toezichthouders' terwijl de overname wordt onderzocht. De Amerikaanse FTC startte eerder al een onderzoek naar de overname en zou het bedrijf onlangs om meer informatie gevraagd hebben.

Amazon kondigde in augustus aan dat het iRobot wil overnemen. Het bedrijf wil 1,7 miljard dollar voor de robotstofzuigerfabrikant betalen.