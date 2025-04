Amazon brengt 2024-versie uit van Alexa Voice Remote voor Fire TV

Amazon heeft een nieuwe versie uitgebracht van de Alexa Voice Remote, een Fire TV-afstandsbediening. De verschillen tussen de oude en nieuwe versie zijn echter klein. Het design is minimaal gewijzigd en de ondersteuning voor enkele oudere Fire TV's ontbreekt.

De Alexa Voice Remote 2024 wordt geleverd bij de Fire TV Stick 4K, meldt AFTVnews. De nieuwe afstandsbediening bevat dezelfde functies en knoppen als het oude model, maar heeft iets scherpere hoeken. Ook is de afstandsbediening iets korter, breder, dikker en zwaarder dan zijn voorganger. Daarnaast is het deksel voor de batterijen aangepast, waardoor het minder snel moet losraken.

De nieuwe Alexa Voice Remote, met modelnummer PA38CA, is niet langer compatibel met de tweede generatie van de Fire TV Stick en de eerste generatie van de Fire TV Cube. Dat was bij de oude variant met modelnummer P4C6EN wel het geval. De lijst met ondersteunde apparaten is te vinden op de website van Amazon.

Amazon verkoopt de nieuwe Alexa Voice Remote op dit moment niet officieel in Nederland en België. Het is onduidelijk of daar in de toekomst verandering in komt. Het vorige model, de derde generatie, is wel los verkrijgbaar en kost ongeveer 30 euro. De spraakgestuurde Alexa-zoekfunctie is overigens alleen beschikbaar in de Engelse taal.