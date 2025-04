Amazon Echo Spot draait op Amazons eigen Vega OS

De nieuwe Amazon Echo Spot, die eerder in juli werd aangekondigd, draait op Amazons eigen besturingssysteem Vega OS. Eerder werd al ontdekt dat ook de Echo Show 5 en Echo Hub het besturingssysteem gebruiken.

Veel van Amazons apparaten draaien op Fire OS, dat op Android gebaseerd is. Eind vorig jaar verscheen het gerucht dat het bedrijf aan een alternatief werkt: Vega OS. Dit besturingssysteem is gebaseerd op Linux en naar verluidt bedoeld voor onder meer de Fire TV-sticks, televisies en Echo Show-schermen.

Amazon heeft nu de broncode van de nieuwe Echo Spot gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het apparaat op het nieuwe Vega OS draait, ontdekte AFTVnews. Eerder werd ook al ontdekt dat twee andere apparaten van Amazon het besturingssysteem gebruiken. Zatz Not Funny! meldde afgelopen november dat de Echo Show Vega OS gebruikt. In april meldde Lowpass dat ook de Echo Hub Vega OS gebruikt.

De onlangs geïntroduceerde Echo Spot is een slimme wekker. Het apparaat toont de tijd, het weer en kan muziek afspelen. Ook is spraakassistent Alexa ingebouwd, wat betekent dat het apparaat met spraakcommando's aangestuurd kan worden. De Echo Spot komt met meerdere wijzerplaten die speciaal voor het apparaat ontworpen zijn. De wekker kost in de VS 80 dollar. Het is nog onbekend of en wanneer de Echo Spot naar Nederland komt.