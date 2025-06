CeX sluit alle fysieke winkels in Nederland, blijft wel online actief

Gaming- en elektronicawinkelketen CeX sluit alle Nederlandse vestigingen. Er wordt geen reden gegeven. Het bedrijf zegt wel online door te blijven gaan. De negen vestigingen sluiten uiterlijk 22 juni.

CeX blijft actief op Webuy.com en gaat hier 'games, telefoons en gadgets' verkopen, net als in de fysieke winkels. Klanten kunnen ook nog steeds producten verkopen aan en inruilen bij de online winkel. Klanten krijgen daarbij een voucher, of kunnen ervoor kiezen een lager bedrag direct gestort te krijgen. De fysieke winkels in Amsterdam, Arnhem, Leeuwarden en Leiden sluiten op 16 juni. De winkels in Breda, Eindhoven, Nijmegen, Rotterdam en Zaandam gaan op 22 juni dicht.