'Nvidia-apu met Arm-architectuur komt rond eind 2025 uit in Alienware-laptop'

Alienware brengt mogelijk rond eind dit jaar een gaminglaptop uit met een Nvidia-apu, die Arm-processorkernen combineert met een Blackwell-gpu. Dat beweert United Daily News. Nvidia zou samen met MediaTek aan deze chip werken.

De Taiwanese nieuwswebsite schrijft dat Nvidia zijn Arm-apu in het laatste kwartaal van dit jaar of begin 2026 op de markt wil brengen. De techgigant zou daarvoor samenwerken met het gamingmerk van Dell om de eerste apparaten met deze chip uit te brengen. Volgens geruchten zou de onaangekondigde soc met een stroomverbruik van 65W de grafische rekenkracht kunnen evenaren van een RTX 4070 Laptop bij 120W.

UDN schrijft dat het integreren van de gpu en cpu ervoor zorgt dat het ontwerp van het koelsysteem minder complex hoeft te zijn. Dat moet lichtere en compactere apparaten mogelijk maken. Fabrikanten zoals Wistron, Inventec en Compal zouden de productie van de benodigde aanvullende componenten voor hun rekening nemen.

Er doen al lange tijd geruchten de ronde over op Arm-gebaseerde Nvidia-chips voor Windows-pc's. Eind 2023 zei Reuters dat zowel Nvidia als AMD aan dergelijke processors werken. Eind vorig jaar deden er berichten de ronde dat Nvidia in het najaar van 2025 een op Arm-gebaseerd platform voor pc's zou introduceren.

In maart dit jaar kondigde Nvidia de DGX Spark en DGX Station aan, AI-workstations die worden aangestuurd door het Nvidia Grace Blackwell-platform. Op de Computex-beurs waren DGX Spark-systemen te zien van partners zoals Gigabyte. Daar bleek dat de GB10-soc van deze mini-pc beschikt over een Arm-processor met tien Cortex-X925-kernen en tien Cortex-A725-cores. De geïntegreerde gpu bevat 6144 CUDA-cores, precies evenveel als de RTX 5070 voor desktops. Het is niet duidelijk in welke mate de gamingprocessor zal lijken op deze professionele chips.