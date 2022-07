Aldi opent kassaloze winkel in Utrecht

Winkelketen Aldi opent deze week een filiaal in Utrecht zonder kassa's. Het bedrijf gebruikt camera's en sensoren om te zien wat klanten kopen. Ze rekenen het verschuldigde bedrag met een app en een creditcard af.

Het filiaal opent deze week in Utrecht. Aldi noemt de winkel Shop & Go. De winkel heeft geen kassa's. Klanten hoeven hun boodschappen ook niet zelf te scannen op de manier die in sommige supermarkten wordt aangeboden. De winkel heeft 'intelligentie camera's in het plafond en sensoren in de schappen'. Klanten kunnen producten uit de schappen pakken en direct in hun tas doen. Uit een faq blijkt ook dat de looproute die klanten tijdens hun bezoek in de winkel afleggen wordt gevolgd. "Het systeem koppelt de beelden van artikelen die uit de schappen worden gepakt met de bewegingen van de klant in de winkel en stelt op basis daarvan de winkelmand samen", schrijft de keten.

Klanten moeten voor hun bezoek een account aanmaken in de Aldi-app. In de app moet een creditcard worden gekoppeld waar het geld van afgeschreven wordt. Klanten die merken dat hun kassabon niet klopt kunnen contact opnemen met de klantenservice. De app wordt ook gebruikt om de winkel in te komen.

Aldi zegt in het privacybeleid dat het geanonimiseerde IP-adressen verzamelt en daardoor geen individuele bezoekers kan achterhalen. Wel gebruikt de app Adobe Analytics dat een uitgebreide fingerprint maakt van apparaatgegevens. De informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Gebruikers moeten ook verplicht hun e-mailadres, telefoonnummer en woonadres opgeven bij het aanmaken van hun account.

Volgens Aldi is de Shop & Go-winkel een experiment. Het bedrijf wil nieuwe technologieën testen, maar schrijft niet of die in de toekomst in andere filialen worden geïmplementeerd. In de winkel zijn wel werknemers aanwezig die vakkenvullen en klanten te woord kunnen staan.