OpenAI brengt drie nieuwe GPT-4.1-modellen uit die meer context kunnen verwerken

OpenAI komt met drie nieuwe AI-modellen: GPT-4.1, GPT-4.1 Mini en GPT-4.1 Nano. De modellen kunnen meer context verwerken dan hun voorgangers. Volgens de makers presteren de modellen ook een stuk beter dan GPT-4o, vooral rond programmeren en het volgen van instructies.

GPT-4.1 en de kleinere Mini- en Nano-varianten zijn vanaf nu beschikbaar voor ontwikkelaars, schrijft OpenAI. De drie modellen kunnen allemaal een miljoen tokens aan context verwerken. Dat stelt gebruikers in staat om meer informatie toe te voegen bij het opstellen van een prompt. Voorgaande GPT-4o-modellen konden maximaal 128.000 tokens aan context verwerken. Een miljoen tokens is volgens OpenAI voldoende om de volledige React-codebase acht keer in kwijt te kunnen.

Het hoofdmodel GPT-4.1 scoort volgens OpenAI daarnaast 54,6 procent op de SWE-bench-softwareontwikkelingstest, een verbetering van 21,4 procentpunt ten opzichte van GPT-4o. Volgens OpenAI presteert het model op elk vlak beter dan zijn voorganger, terwijl het 26 procent goedkoper is in gebruik. Vooral code schrijven zou beter gaan dan met het vorige model. Ook is het model beter in het volgen van instructies. Zo gaat GPT-4.1 beter om met verzoeken als 'stel je antwoord op in markdownformaat'.

De goedkopere GPT-4.1 Mini-variant moet vergelijkbaar presteren als het voorgaande GPT-4o-model, maar dan tegen 83 procent lagere kosten en de helft van de verwerkingstijd. De Nano-versie richt zich ten slotte op snelle taken zoals classificatie en automatische aanvulling. Volgens OpenAI is dat zijn goedkoopste en lichtste model tot nu toe.

OpenAI werkt nog aan zijn volgende grote taalmodel, genaamd GPT-5. Die stond eerst op de planning voor mei, maar de release daarvan is iets doorgeschoven. Eerder deze maand zei OpenAI-ceo Sam Altman op sociale media dat GPT-5 'in de komende maanden' verschijnt.