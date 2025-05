OpenAI wil redeneermodellen en GPT-serie combineren in GPT-5

OpenAI wil zijn redeneermodellen, ook wel de o-serie genoemd, gaan combineren met zijn reguliere GPT-modellen. Dat heeft het bedrijf aangekondigd in een nieuwe roadmap. Vanaf GPT-5 wordt het o3-model dan ook niet meer los aangeboden.

Het GPT-model is het generatieve AI-model dat gebruikt wordt voor de reguliere ChatGPT. Afgelopen jaar kwamen daar ook 'redeneermodellen' bij, beginnend met het o1-model, die logischere antwoorden kunnen geven door 'na te denken'. Het model produceert namelijk eerst een zogenaamde gedachtegang voordat het een antwoord geeft. Inmiddels is in deze serie het geavanceerdere o3-model beschikbaar.

De beide modelseries bestaan nu naast elkaar, maar daar wil OpenAI dus verandering in brengen. "Ons hoofddoel is om de modellen uit de o-serie en de GPT-serie samen te brengen door systemen te ontwikkelen die al onze tools kunnen gebruiken, weten wanneer ze lang moeten nadenken en wanneer niet, en die gebruikt kunnen worden voor een breed scala aan taken", zegt OpenAI-ceo Sam Altman op X.

GPT-5 wordt dan ook een systeem dat 'veel van onze technologie integreert, waaronder o3', aldus Altman. Zodra dat model verschijnt, wordt o3 niet meer los aangeboden. Om misbruik te voorkomen, krijgt de gratis variant van ChatGPT op dat moment alleen toegang tot de standaardinstelling. Plus-abonnees kunnen GPT-5 op 'een hoger intelligentieniveau' draaien en Pro-abonnees kunnen 'van een nog hoger intelligentieniveau' gebruikmaken.

Voor het zover is, verschijnt eerst GPT-4.5 nog, dat intern Orion genoemd wordt. Dat wordt het laatste model dat geen redeneermogelijkheden heeft. Wanneer GPT-4.5 en GPT-5 verschijnen, is niet bekendgemaakt.