Niet-ingelogde gebruikers kunnen ChatGPT gebruiken als zoekmachine

Niet-ingelogde gebruikers kunnen vanaf nu ChatGPT gaan gebruiken als zoekmachine. Dat heeft OpenAI, het bedrijf achter de chatbot, bekendgemaakt. De zoekmachine is sinds oktober live voor betalende klanten en sinds december voor ingelogde gebruikers.

Daarmee is de zoekfunctie voor alle gebruikers beschikbaar, meldt OpenAI. Voor ingelogde gebruikers is de functie al actief sinds december. Search is een zoekfunctie binnen ChatGPT waarmee gebruikers informatie van het web kunnen opzoeken. De zoekresultaten bevatten directe links naar relevante bronnen. Het dient daarmee als een soort alternatief voor Google, waarvan de Gemini-chatbot ook naar Google-resultaten kan zoeken. OpenAI kondigde de functie eerder dit jaar aan. Tweakers schreef een achtergrondverhaal over het gebruik van een AI-chatbot als zoekmachine.