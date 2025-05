Google wil AI inzetten om leeftijd van gebruikers te schatten

Google gaat in de Verenigde Staten een test doen om met machinelearning de leeftijd van gebruikers in te schatten. Op die manier wil het bedrijf beter kunnen bepalen of een gebruiker achttien jaar of ouder is en dus toegang mag krijgen tot bepaalde content en diensten.

Volgens Google is het bepalen van iemands leeftijd één van de meest complexe uitdagingen. Daarom wil het bedrijf machinelearning gaan gebruiken om daarover betere inschattingen te doen. Volgens The Verge gebruikt Google daarvoor bestaande gegevens over gebruikers, zoals welke websites iemand bezocht heeft, wat voor soort video's er op YouTube bekeken worden en hoelang iemand een account heeft.

Detecteert het systeem dat iemand nog geen achttien is, dan krijgt de gebruiker een bericht dat een aantal instellingen aangepast zijn. Ook krijgt de gebruiker informatie over hoe iemand zijn leeftijd kan verifiëren met een selfie, creditcard of ID-kaart. De eerste test start dit jaar, al geeft Google geen precieze startdatum. Later moet de technologie naar meer landen worden uitgerold.