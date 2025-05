Google brengt experimentele Gemini 2.0 Pro en Gemini 2.0 Flash-Lite uit

Google heeft zijn Gemini 2.0-model voorzien van verschillende updates. Gemini 2.0 Flash is nu algemeen beschikbaar via de Gemini-api in Google AI Studio en Vertex AI. Daarnaast is er een experimentele versie van Gemini 2.0 Pro uitgebracht, net als Gemini 2.0 Flash-Lite.

Gemini 2.0 Pro is de opvolger van Gemini 1.5 Pro en is nu het krachtigste AI-model van Google, stelt het bedrijf in een aankondiging. Deze versie biedt sterke programmeerprestaties en kan complexe prompts verwerken. Ook heeft deze 'een beter begrip en een betere redenering rondom wereldkennis dan ieder model dat we tot nu toe hebben uitgebracht'.

Het AI-model kan onder meer gebruikmaken van tools als Google Search en heeft de mogelijkheid om code uit te voeren voor gebruikers. De experimentele versie van Gemini 2.0 Pro is nu beschikbaar voor ontwikkelaars in Google AI Studio en Vertex AI. Ook kunnen Gemini Advanced-gebruikers het experimentele model gebruiken, op zowel desktop als mobiel.

Google introduceert daarnaast Gemini 2.0 Flash-Lite, wat volgens het bedrijf het kostenefficiëntste model is. Dit nieuwe model moet betere kwaliteit bieden dan 1.5 Flash maar met dezelfde snelheid en voor dezelfde prijs. Gemini 2.0 Flash-Lite is als publieke preview beschikbaar via Google AI Studio en Vertex AI.

Gemini 2.0 Flash werd afgelopen december al aangekondigd, maar wordt nu beschikbaar gemaakt voor alle gebruikers in de Gemini-app. Dit model is volgens Google veel sneller dan 1.5 Flash en kan nu ook output leveren in afbeeldingen en audio. Verder begrijpt het langere contexten, kan het complexe instructies volgen en plannen en heeft het verbeterde latency. Gemini 2.0 is vanaf nu ook beschikbaar via de Gemini-api in Google AI Studio en Vertex AI.