Gmail-AI-functie kan Calendar-events aanmaken op basis van inhoud van e-mail

Google brengt een functie uit die Calendar-afspraken kan aanmaken op basis van de inhoud van een e-mail. Hiervoor gebruikt de functie Gemini. De functie komt vooralsnog alleen naar betalende gebruikers die de Engelse taal gebruiken.

Als de functie herkent dat een e-mail een uitnodiging voor een afspraak bevat, verschijnt er boven in het scherm een 'Voeg toe aan Agenda'-knop, naast de bestaande 'Vat deze e-mail samen'-knop. Bij het drukken op de 'Voeg toe aan Agenda'-knop, verschijnt rechts in beeld een scherm waarin de voorgestelde Agenda-afspraak wordt getoond. Gebruikers kunnen deze aanpassen of niet, waarna de afspraak wordt toegevoegd aan de Agenda van de gebruiker.

Google Calendar herkent al uitnodigingen van bijvoorbeeld vliegtickets en kan deze toevoegen aan de Calendar van de gebruiker, maar de nieuwe functie kan dit ook bij 'natuurlijkere' mails. Google geeft het voorbeeld van een collega die mailt over een afspraak om een gebouw te bezichtigen, die Gemini herkent als een afspraak die aan Agenda kan worden toegevoegd.

De functie werkt vooralsnog alleen in de Engelse taal en in de browser. De functie komt vanaf maandag naar gebruikers, medio april moeten alle gebruikers de functie hebben. Vooralsnog krijgen alleen betalende Workspace-klanten de functie, met bijvoorbeeld een Business-, Enterprise- of Gemini Education-pakket. Ook consumenten met de Google One AI Premium-klanten krijgen de functie de komende weken. Google meldt niet wanneer de functie naar gratis klanten komt, of naar andere talen.